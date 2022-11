W październiku 2022 spółka Miraculum zrealizowała sprzedaż m.in. dla klientów z Arabii Saudyjskiej, Iraku, Kazachstanu, Hiszpanii i Estoni. Przychody spółki z eksportu wyniosły 9 mln zł.

Przychody Miraculum ze sprzedaży eksportowej wyniosły w październiku ponad 1 mln zł – co jest 40 proc. wzrostem r/r.

Natomiast od początku roku do końca października Miraculum odnotowało przychody ze sprzedaży eksportowej na poziomie ponad 9 mln zł – co oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 73 proc.

Miraculum konsekwentnie zwiększa przychody netto ze sprzedaży. W minionym miesiącu wyniosły one 4,6 mln zł względem 3,7 mln zł rok wcześniej. Systematycznie wzrastają też przychody z eksportu. W październiku ten kanał wygenerował ponad 1 mln zł – jest to o 40 proc. więcej r/r. Natomiast od początku roku do końca października Miraculum odnotowało przychody ze sprzedaży eksportowej na poziomie ponad 9 mln zł – co oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 73 proc.

Październik to kolejny z rzędu wzrostowy miesiąc w zakresie sprzedaży eksportowej. Zakończyliśmy realizację zamówień do klienta z Arabii Saudyjskiej o wartości ok. 430 tys. dol. W październiku sprzedaż wyniosła 42 tys. dol. Jednocześnie Dział Eksportu otrzymał nowe zamówienia o wartości ok. 300 tys. dol. Realizacja dostaw przewidziana jest na I kwartał 2023 r. Ponadto, w październiku 2022 spółka zrealizowała sprzedaż dla klientów z Iraku, Kazachstanu, Hiszpanii, Estonii i wielu innych – wyjaśnia Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Dodaje przy okazji, że trwają intensywne prace w zakresie pozyskania nowych klientów po targach w Malezji.

Równolegle, wzrastają przychody netto Miraculum ze sprzedaży w innych kanałach. W październiku bardzo dobry wynik odnotował nowoczesny kanał dystrybucji, do którego spółka zalicza supermarkety, drogerie czy dyskonty. Wygenerował on ponad 2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 22 proc r/r. Narastająco przychody z tego tytułu wyniosły 14,5 mln zł co oznacza wzrost względem analogicznego okresu 2021 r o ponad 36 proc.

