Puma podnosi całoroczne prognozy. Ma za sobą świetny kwartał

Puma zanotowała najwyższą w historii marki sprzedaż kwartalną.

Firma podniosła swoje całoroczne prognozy o 10%.

Niemieckiego producenta odzieży nie powstrzymały nawet lockdowny w Chinach, które jednak odbiły się na wynikach marki w regionie Azji/Pacyfiku.

Firma podała, że jej zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) wzrósł o 34,4% w ciągu roku do 146 mln euro, w porównaniu ze średnią prognozą EBIT na poziomie 128,94 mln euro analityków.

Sprzedaż w drugim kwartale roku po uwzględnieniu różnic kursowych wzrosła o 18,4% do 2002 mln euro. Jest to jednocześnie najwyższa sprzedaż kwartalna w historii Pumy.

Puma zanotowała dobre wyniki sprzedaży na większości swoich rynków, z wyłączeniem regionu Azji/Pacyfiku, gdzie spadła o 1,8% z powodu lockdownów w Chinach (wyniki w na innych głównych rynkach Azji/Pacyfiku odnotowały wzrost).

Wysoki popyt na markę utrzymuje się w regionie obu Ameryk, gdzie firma zanotowała wzrost sprzedaży o ok. 25,6%. Sprzedaż marki wzrosła również w regionie EMEA, o 21,5%.

Wszystkie działy produktowe zanotowały dwucyfrowe wzrosty: obuwie o 19,7%, odzież o 20,2% i akcesoria o 11,2%. Duże wzrosty napędzał popyt na produkty z kategorii Performance.

Sprzedaż hurtowa Puma wzrosła o 22,6% do 1532,2 mln EUR, a sprzedaż bezpośrednia zanotowała wzrost o 5,5% do 438,8 mln EUR. Sprzedaż we własnych i obsługiwanych sklepach detalicznych wzrosła o 11,3%. Firma zanotowała natomiast spadek o 4,1% sprzedaży e-commerce, głównie z powodu lockdownów w Chinach.

Biorąc pod uwagę dobrą pierwszą połowę roku, Puma zdecydowała się podnieść swoje prognozy o przynajmniej 10%.