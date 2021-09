Rank Progress wyemituje obligacje

Rank Progress wyemituje nie więcej niż 50 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nie wyższej niż 50 mln zł. Jednocześnie określono próg emisji wynoszący co najmniej 30 tys. obligacji, by doszła ona do skutku.

Wykup obligacji nastąpi w dniu 24 września 2024 r.

"Środki (...) zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną oraz deweloperską w sektorze nieruchomości, w tym na nabywanie praw własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży lub realizacji na nich inwestycji wspólnie z innymi podmiotami" - poinformowała firma Rank Progress.