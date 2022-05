Rank Progress ze stratą

Grupa Rank Progress miał 17,87 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Grupa wypracowała 16,71 mln zł zysku na działalności operacyjnej.

W pierwszym kwartale 2022 Rank Progress osiągnął zysk netto na poziomie 9,44 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 2,93 mln zł.

Z kolei spółka Rank Progress osiągnęła ok. 2,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i ok. 2 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Wynik netto Rank Progress SA to 2,9 mln zł na minusie.

Publikacja raportu kwartalnego planowana jest na 26 maja 2022 r.