Bank centralny Szwajcarii podniósł stopy procentowe o 50 pb., do poziomu 1,50 proc. Od czerwca już po raz czwarty bank zdecydował się na podwyższenie stóp.

Skutkiem tych decyzji, podobnie jak przy analogicznych działaniach innych banków centralnych, jest wzrost rat kredytów. Dla polskich kredytobiorców dodatkowym czynnikiem wpływającym na wysokość rat jest aktualny kurs franka szwajcarskiego.

Można szacować, że gdyby - odpukać - frank podrożałby do 5 zł, to rata modelowego kredytu podskoczyłaby nie do 2470 zł, ale nawet do ok. 2630 zł.