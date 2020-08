Redan i Top Secret utrzyma finansowanie

Bank HSBC podpisał aneks przedłużający umowę kredytową dla grupy Redan i sieci odzieżowej Top Secret. Prolongata umowy i powiększenie dostępnego limitu na akredytywy jest dodatkowym elementem zapewniającym możliwość skutecznego finansowania dostaw nowych kolekcji. Jest to kolejny krok na drodze do poprawy wyników finansowych firmy zarządzającej jedną z najbardziej znanych polskich marek.

Grupa Redan oraz bank HSBC podpisały aneks przedłużający wcześniejsze umowy kredytowe. Podpisany dokument zwiększa dostępny poziom linii na akredytywy prawie dwukrotnie do kwoty 3 mln USD. Akredytywy mogą być otwierane do 30 czerwca 2021 r., natomiast ich wygaśnięcie musi nastąpić do końca 2021 r.

- Jesteśmy zadowoleni z przedłużenia umowy z bankiem HSBC, z którym znajdujemy porozumienie w bieżących niełatwych czasach. Zapewnia nam to stabilność finansową praktycznie na kolejny rok. Od zakończenia obowiązywania zakazu handlu w galeriach handlowych na początku maja widzimy pozytywna tendencję wzrostową sprzedaży, choć cały czas jest ona niższa w porównaniu do roku poprzedniego – powiedział Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.