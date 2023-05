Kubota od momentu reaktywacji notuje kolejne wzrosty. Tym razem zakończyła I kwartał roku, notując przychody na poziomie 3,4 mln PLN netto.

Kubota zamknęła rok 2021 z 65-proc. wzrostem przychodów względem 2020 r.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 190 tys. zł.

Spółka podtrzymuje plan wejścia na NewConnect.

Wniosek w tej sprawie ma trafić do GPW nie wcześniej niż na przełomie II i III kw. bieżącego roku.

Jak informuje portal wnp.pl, w 2022 roku firma wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 23,38 mln zł, podczas gdy rok 2021 zamknęła z wynikiem 9,99 mln zł. To zmiana na plus o 133 proc. rok do roku. Kubota także po stronie kapitału własnego odnotowała sporą zmianę, z 633 tys. zł w 2021 r. do 3,75 mln zł w roku poprzednim.

Znaczący wzrost Kubota zanotowała także w przypadku zysku netto, który w 2021 r. wyniósł 146,5 tys. zł, a w zeszłym roku 739,8 tys. zł (ponad pięciokrotny wzrost). Nie przeszkodziły w tym ani pandemia, ani inflacja.

Od momentu reaktywacji marki w 2019 roku, Kubota notuje szybkie tempo wzrostu. Poszerza w tym celu wszystkie kanały sprzedaży m.in. o popularne dyskonty. I tak łączna wartość zamówień, otrzymanych od spółki Jeronimo Martins Polska w pierwszym kwartale 2023 r., a których realizacja planowana jest na III kwartał roku, osiągnęła poziom około 1,1 mln złotych.

Marka w ciągu ostatnich lat zrealizowała wiele projektów z liderami w swoich branżach, m.in. Reserved, Coca Colą, Sony, Netflixem czy Allegro, a także rozszerzyła ofertę o kategorię odzieży. Marka Kubota to dziś nie tylko kultowe klapki noszone przez wielu Polaków. To również japonki, skarpety, czapki i inne akcesoria. Głównym celem Kubota na rok 2023 jest zwiększenie efektywności biznesowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl