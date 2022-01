Resi4Rent i ING łączą siły

Finansowanie dotyczy czterech nowo wybudowanych inwestycji mieszkaniowych w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi, które łącznie oferują ponad 1200 lokali na wynajem.

Uzyskane środki pozwolą inwestorowi na dalsze rozwijanie platformy mieszkań w abonamencie. ING jest jedynym kredytodawcą dla tego projektu.

- Współpraca z ING Bankiem Śląskim potwierdza, że model biznesowy, dzięki któremu wprowadziliśmy na rynek nowy produkt – mieszkania w abonamencie, przynosi oczekiwane efekty i czyni nas wiarygodnym partnerem biznesowym. Zawarta umowa to dla Resi4Rent ważny etap w rozwoju, a pozyskane finansowanie otwiera przed nami perspektywy dalszej, efektywnej działalności. Obecnie jesteśmy największym profesjonalnym operatorem mieszkań na wynajem w Polsce, w naszym portfolio znajduje się 8 inwestycji w 5 miastach, które łącznie tworzą ofertę już ponad 2300 lokali. Cieszę się, że właśnie nasza marka przyciągnęła uwagę ING do sektora wynajmu mieszkań od firm – mówi Rafał Ryba, Dyrektor Finansowy w Resi4Rent.

- Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do ekspansji platformy Resi4Rent. Głębokość rynku, wysokiej jakości aktywa oraz korzystna sytuacja demograficzna, powodują, że sektor instytucjonalnego wynajmu mieszkań staje się bardzo interesującą częścią polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Tym bardziej nas cieszy, że udało nam się zrealizować pierwsze finansowanie w tym rozwijającym się sektorze, zwłaszcza z tak doświadczonym inwestorem i operatorem jak Resi4Rent – dodaje Artur Niski, Dyrektor Inwestycyjny w Departamencie Finansowania Nieruchomości ING Banku Śląskiego SA.

Firma Resi4Rent powstała w 2018 r. Jest wspólnym przedsięwzięciem Echo Investment, notowanego na GPW polskiego dewelopera, który posiada 30% udziałów, oraz jednej z wiodących, międzynarodowych firm zarządzających funduszami, która kontroluje 70%.

ING Bank Śląski, należący do Grupy ING, to jeden z największych banków w Polsce, świadczący usługi zarówno klientom detalicznym, jak i korporacyjnym, w tym korporacjom międzynarodowym oraz największym instytucjom finansowym. Grupa ING, poprzez swoją jednostkę Real Estate Finance, jest jednym z wiodących kredytodawców udzielających zaangażowania na nieruchomości komercyjne – jej portfel jest wart ok 30 mld euro a usługi swe świadczy klientom z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji. ING dostarcza rozwiązania finansowe w obszarze nieruchomości indywidualnie dostosowane do różnego rodzaju aktywów, w tym powierzchni biurowych, powierzchni handlowych detalicznych, powierzchni przemysłowych i logistycznych.