Rok 2022 będzie czasem równowagi funduszy Private Equity

Z badania What goes up… Private Equity Confidence Survey Central Europe, Winter 2022 wynika, że prawie dwie trzecie funduszy zamierza w pierwszej połowie roku skupić się na nowych inwestycjach.

Wyniki pokazują, że wielkości transakcji ulegaja stabilizacji, a ponad połowa kupujących oczekuje, że ich skala utrzyma się na tym samym poziomie.

Duże transakcje pozostają wyjątkiem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Według respondentów niemożliwe było utrzymanie trendu z ostatnich dwóch lat, kiedy w czterech kolejnych edycjach badania ocena klimatu gospodarczego sukcesywnie rosła.

Po blisko dwóch latach niepewności spowodowanej pandemią, fundusze Private Equity z optymizmem patrzą na nadchodzące miesiące. Jak wynika z badania What goes up… Private Equity Confidence Survey Central Europe, Winter 2022, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, rok po największych wzrostach wskaźników nastrojów sektora PE, deklaracje respondentów z końca 2021 r. wskazują na wejście w fazę równowagi i normalizacji. Jednocześnie, 58 proc. z nich ocenia, że warunki gospodarcze nie ulegną w najbliższym czasie pogorszeniu, a już tylko co piąty spodziewa się wzrostu cen oczekiwanych przez oferentów.

W grudniu 2020 r. opracowany prze firmę doradczą Deloitte indeks nastrojów sektora Private Equity dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej zanotował najbardziej dynamiczny wzrost w swojej historii, by w czerwcu minionego roku dojść do 149 pkt (tylko 10 pkt mniej od rekordu z kwietnia 2007 r.). Po roku wyniki badania pokazują, że poziom zaufania ankietowanych powrócił do bardziej zrównoważonych wskazań. Wartość indeksu spadła do 119 pkt, ale wciąż utrzymuje się wyraźnie powyżej 10-letniej średniej.

– Zanotowane w grudniu ubiegłego roku spadki wskazań indeksu optymizmu wydają się świadczyć o pewnej normalizacji wśród inwestorów Private Equity, którzy już nie muszą gwałtownie reagować i dopasowywać swoich strategii do błyskawicznie zmieniających się warunków pandemicznych. W związku z oczekiwaniami dotyczącymi nowych inwestycji, skali transakcji czy spodziewanych cen, wyniki naszego badania wskazują na pozytywne nastroje wśród przedstawicieli tej branży w nadchodzących miesiącach i stabilniejszy obraz całego rynku PE – mówi Agnieszka Zielińska, partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte.

Pozytywna zmiana