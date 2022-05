Rosjanie w obliczu kryzysu gospodarczego inwestują w Dubaju

5 tys. rosyjskich obywateli jest właścicielami prawie 10 tys. nieruchomości w Dubaju. Fot. Pixabay.com









Autor: Dw.com

Dodano: 04 maj 2022 15:36

Dubaj do tej pory nie dołączył do krajów, które nałożyły na Rosję sankcje. Media donoszą, że prowadzi to do tego, że zamożni Rosjanie inwestują na dużą skalę w tamtejsze nieruchomości - podaje portal Dw.com.