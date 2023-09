Czy polskie nieruchomości są nadal atrakcyjnym produktem dla dużych graczy? Czy inwestorzy mają inne możliwości lokowania pieniądza? - Jesteśmy w takiej fazie cyklu gospodarki, że okazje będą się pojawiać - uważają prelegenci Property Forum 2023.

Rynek nieruchomości jako instrument inwestycyjny nie wygląda dzisiaj atrakcyjnie. Nikt nie chce inwestować w coś, co daje około 5-6 proc zwrotu.

Jedną z największych bolączek rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce jest słaba płynność. Cały sektor zmaga się też z brakiem przewidywalności.

Na polskim rynku nieruchomości jest zbyt mało rodzimego kapitału. W regionie CEE widać za to dużą aktywność inwestorów z Czech.

Deweloperzy mają wciąż dostęp do finansowania inwestycji, ale realnie jest ono mniej dostępne niż było to jeszcze rok wcześniej. Banki dziś są bardziej konserwatywne.

Property Forum to cykliczne spotkanie przedstawicieli największych firm z branży nieruchomości oraz funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Dostępne w Polsce sposoby finansowania inwestycji, ceny w sektorze budowlanym oraz nieprzewidywalne stopy procentowe - oto elementy ryzyka, które dziś kształtują rentowność w nieruchomościach. A więc kapitał wyczekuje.

Sytuacja w Polsce musi się ustabilizować. Prowadzimy inwestycje deweloperskie na Słowacji i w Czechach, gdzie są inwestorzy i mocny kapitał lokalny - mówi Karolina Ballard z GARBE Industrial Real Estate Poland.

Garbe zajmuje się nieruchomościami magazynowymi. Spółka jest częścią niemieckiego inwestora. Od paru lat działa w całej Europie i dzięki temu ma dosyć kompleksowy przegląd tego, co się dzieje na innych rynkach. Parametry inwestycyjne, jakie byłyby interesujące i skłoniły Garbe do inwestowania, to między innymi stopy procentowe na poziomie 2.5 proc. Wówczas można byłoby przewidywać, co się wydarzy a rynek byłby stabilny.

Rynki we Francji i Wielkiej Brytanii a nawet we Włoszech są bardziej płynne niż rynek w Polsce. Tam inwestycje trwają. W Polsce na ten moment przyglądamy się, jak sytuacja się rozwinie i jak będziemy mogli się zaangażować - ocenia Karolina Ballard

Na dzisiaj finansowanie inwestycji jest dostępne, chociaż realnie jest mniej dostępne niż było to rok wcześniej. Banki dziś są bardziej konserwatywne.

Łukasz Białecki, Director, Head of Real Estate Financing, Structured Finance & Commercial Real Estate Department, Bank Pekao SA uważa, że wpływ na to mają dużo większe obecnie stopy procentowe a także duża niepewność na rynku.

Jeśli nie wiadomo, co będzie się działo, to sytuacja robi się trudna. W związku z tym mamy także i kłopot z wycenami, bo wiadomo, co będzie za rok - mówi Łukasz Białecki.

Bank Pekao SA finansuje wszystkie nieruchomosci: PRS, retail i dewelopment. Przy dzisiejszej zdolności obsługi długu i zdolności kredytowej banku bardzo trudno jest tak przygotować inwestycje, by equity się zgadzało.

Kluczowe z perspektywy sektora jest to, że dziś banki zapewniają płynność finansową dla swoich wieloletnich klientów lub klientów do których podchodziły od wielu lat - wyjaśnia Białecki.

Rynek nieruchomości jako instrument inwestycyjny nie wygląda dzisiaj atrakcyjnie. Nikt nie chce inwestować w coś, co daje około 5-6 proc zwrotu. Specjaliści oceniają, że w najbliższym czasie nastąpi dopasowanie rynku do otaczającej go rzeczywistości.

Przestrzeń dla inwestorów będzie na rynku długu. Wydaje się, że sporo graczy mających takie inwestycje w swoim portfolio, będzie aktywnych. Na takim produkcie da się dziś zarobić nawet do 10 proc. - uważa Anna Duchnowska, Managing Director, Investment Management, Invesco Real Estate.

Jej zdaniem także dla pozostałych inwestorów czytelna musi być informacja dotycząca obniżek stóp procentowych. Bez tego nic się nie zmieni.

Na ten moment zdaniem Duchnowskiej lepszą wartość ma finansowanie deweloperów niż samo inwestowanie w nieruchomości.

Deweloperzy muszą być optymistami, inaczej byłoby nam ciężko - mówi Rafał Gierczak, członek zarządu, Head of Asset Management, Ghelamco Poland.

Spółka ma szanse poprawić statystyki I półrocza - ale na większe transakcje także i w Ghelamco trzeba będzie zaczekać do 2024 r.

Na dziś deweloper uważnie wybiera projekty, posiłkując się środkami własnymi.

Skupiamy się na Warszawie, na sektorze biurowym najlepszej jakości, czyli tu, gdzie znajdujemy najemców, a z czasem także inwestorów na zakup nieruchomości. Takie inwestycje ćwiczyliśmy już w przeszłości, na przykład przy Warsaw Spire - mówi Gierczak.

W dłuższej perspektywie Ghelamco spodziewa się spadku stóp procentowych i spłaszczenia yeldów.

Od roku 2022 znacząco podniosły się koszty funkcjonowania sektora bankowego, bo banki obecnie nie mogą też zwiększać funduszy własnych. Co za tym idzie - nie mogą oferować większej ilości kredytów.

Do obsłużenia rozwijającej gospodarki brakuje w sektorze funduszy własnych banków na poziomie ok. 80-90 mld. zł.

Zapotrzebowanie na kredyty w sektorach sprawia, że branże stają się dla siebie konkurencyjne - mówi Norbert Jeziolowicz, dyrektor, zespół bankowości detalicznej i rynków finansowych, Związek Banków Polskich.

Sektor energetyczny i CPK w najbliższym czasie będą potrzebować pilnie i dużych nakładów inwestycyjnych. Jego zdaniem żyjemy w czasach bardzo interesujących, ale mało przewidywalnych.

Prognozy gospodarcze w Polsce na kolejny rok są dobre. Jednak podnoszą się głosy, że niemiecka gospodarka zmierza do recesji, a rynki chin zmieniają zasady działania. Pojawia się pytanie o dalszy rozwój sytuacji na świecie - mówi Jeziolowicz.

Jego zdaniem projekty biurowe zapewne będą realizowane w konsorcjach, i będą jeszcze dokładniej niż dotąd analizowane. W najbliższym czasie możliwość finansowania gospodarki najprawdopodobniej nie będzie rosła.

Z punktu widzenia banków inwestycje w sektor energetyki na pewno będą miały priorytet - mówi dyrektor Związku Banków Polskich.

Czechy wyrastają na lokalnego lidera jak chodzi o działalność inwestycyjną

Kapitał czeski jest wyraźnie widoczny - Marek Paczuski, Senior Director, Investment Services, Colliers.

Jest tak dlatego, że rynki tam są relatywnie ciasne. Typ inwestorów także jest inny. "Value add "sektor oferuje premię za ryzyko na nieruchomościach, pojawiają się także podmioty kapitałowe szukające sobie okazji na wielu rynkach Europy.

Sytuacja na rynku nieruchomości w dłuższym szeregu czasowym na ten moment wyglada po prostu na dołek. Ale jak wiadomo, z dołka się wychodzi - podsumowuje Norbert Jeziolowicz.

