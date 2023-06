- Na początku ostatniego tygodnia czerwca 2023 roku trzyletnie kontrakty terminowe wyceniały bowiem koszt pieniądza w Polsce (WIBOR 3M) na 5,3 proc. To wyraźnie mniej niż wynosi teraz podstawowa stopa procentowa wyznaczana przez RPP (6,75 proc.). Jaka płynie z tego nauka? Gracze rynkowi stawiają swoje pieniądze na to, że stopy procentowe w Polsce pójdą w dół, a więc tańsze będą kredyty i lokaty - wyjaśnia Bartosz Turek, główny analityk Hreit.

W opinii Turka, przewidywań tych nie należy lekceważyć, bo w ostatnich latach zawsze się sprawdzały.

Od 2010 roku już trzy razy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której kontrakty terminowe (IRS 3Y) zwiastowały obniżki stóp procentowych, czyli były przez jakiś czas notowane wyraźnie poniżej podstawowej stopy RPP. Co ciekawe, za każdym razem faktycznie dochodziło potem do cięć kosztu pieniądza - mówi Turek.