Santander przyjrzał się transakcjom. Gastronomia powoli wraca, ale hotele i turystyka szorują po dnie

12 cze 2020

Analiza transakcji kartami płatniczymi, dokonywanymi przez klientów Santander Bank Polska od pierwszego tygodnia poluzowania obostrzeń do 24 maja wskazuje, że branże turystyczna, hotelarska i rozrywkowa nadal mierzą się z wyzwaniami związanymi z zamrożeniem gospodarki. Po majowym zniesieniu kolejnych obostrzeń sklepy z odzieżą i obuwiem oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne odnotowują powrót do średnich wartości transakcji z analogicznych okresów 2019 r. O dobrym okresie mogłyby za to mówić markety budowlane i sklepy z asortymentem RTV AGD, markety i dyskonty spożywcze oraz płatne kanały telewizyjne i platformy streamingowe.