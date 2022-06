„Sektor przemysłowy 2022 – raport wynagrodzeń". Co o gospodarce mówi opracowanie Grafton Recruitments

Nie spada popyt na wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, specjalistów i menedżerów. Pracodawcy zakładają wzrost wynagrodzeń na poziomie 10 %. Nawet o 20% mogą wzrosnąć wypłaty pracowników niższego szczebla. Najwyższy, aż 13%. wzrost płac notują branże Chemia & FMCG.

Po Chemii & FMCG największe wzrosty notują centra R&D i centra dystrybucyjnymi. Rosną w siłę w ostatnich dwóch latach – oto wnioski z raportu „Sektor przemysłowy 2022 – raport wynagrodzeń”, który we współpracy z Gi Group przygotował Grafton Recruitment.

Pobierz: Raport Wynagrodzen Sektor Przemyslowy 2022

Analitycy spodziewali się wyższego wzrostu, bo ok. 16,1 proc. rok do roku. Najnowsze dane GUS wskazują, że produkcja w kwietniu 2022 wzrosła o 13% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. W ujęciu miesięcznym nastąpił spadek o 11,3 proc. w stosunku do marca br.