Zarząd Sfinks Polska podał, że zawarł 21 czerwca 2023 r. z firmą GRG for Development and Projects Management Egyptian Shareholding Company - podmiotem z siedzibą w Kairze oraz dwoma osobami fizycznymi dokumentu Term Sheet. Dotyczy to w tym przypadku współpracy w zakresie rozwoju i prowadzenia sieci restauracji pod marką Sphinx na terytorium Egiptu.

Wiadomo, że Term Sheet ma charakter niewiążący i nie zobowiązuje żadnej z jego Stron do zawarcia jakichkolwiek umów. Jak czytamy w komunikacie firmy: "Intencją Stron jest zawarcie umowy masterfranczyzy i uruchomienie w jej ramach pilotażowo co najmniej jednej restauracji do końca 2023 r. oraz ustalenie planu rozwoju na okres 10 lat, jak również przyznanie masterfranczyzobiorcy wyłączności terytorialnej na obszarze Egiptu oraz Arabii Saudyjskiej."

Sphinx nie jest w stanie określić liczby potencjalnych restauracji, które mogłyby zostać otwarte w ramach tej współpracy oraz jej wpływu na sytuację finansową spółki Sfinks Polska.



