Skanska podpisała umowę kredytu odnawialnego powiązanego ze zrównoważonym rozwojem na kwotę 500 mln euro.

Skanska zawarła wielowalutowy kredyt odnawialny o wartości 500 mln euro, powiązany z celami zrównoważonego rozwoju.

Instrument finansowy będzie wykorzystywany jako kopia zapasowa do ogólnych celów korporacyjnych.

Kredyt stanowi refinansowanie istniejącego i niewykorzystanego kredytu odnawialnego podpisanego w 2017 roku.

Marża oprocentowania kredytu jest powiązana ze strategią zrównoważonego rozwoju Skanska.

Kluczowe wskaźniki efektywności odnoszą się do ambitnych celów klimatycznych Skanska, które zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets. Zgodnie z nimi Skanska chce, m.in. zmniejszyć o 70 proc. bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych z działalności operacyjnej do 2030 r. w stosunku do poziomu bazowego z 2015 r.

Nieruchomości jeszcze bardziej eko

W przypadku realizowanych i sprzedawanych budynków, Skanska planuje zmniejszyć o 50 proc. bezwzględną emisję gazów cieplarnianych w fazie użytkowania do 2030 r. w stosunku do wartości bazowej na 2020 r.

Cel klimatyczny wzmacnia dążenie Skanska do skalowania innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań, takich jak wydajne energetycznie budynki, które są coraz bardziej poszukiwane przez klientów.

Obiekt jest wspierany przez grupę siedmiu światowych i regionalnych banków, dobrze zdywersyfikowanych, aby dopasować się do zasięgu geograficznego Skanska.

Bank Korporacyjny i Inwestycyjny Crédit Agricole, Nordea i SEB działały w transakcji jako współkoordynatorzy, Mandated Lead Arrangers i Bookrunners. SEB działał również jako koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i agent ds. obiektów.

