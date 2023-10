Spółka windykacyjna BVT zmieni swój model biznesowy, koncentrując się na samodzielnej działalności w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwych umów bankowych, w tym związanych z kredytami frankowymi.

BVT, notowana na NewConnect spółka windykacyjna, przekształca się w LexBono.

Spółka zmieni swój model biznesowy, koncentrując się na działalności w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwych umów bankowych.

Spółka skoncentruje się na sektorze kredytów frankowych.

Do tej pory konsorcjum pozyskało ponad 1,5 tys. spraw kredytowych.

Rynek obsługi roszczeń z tytułu umów kredytowych rozwija się dynamicznie i ma przed sobą bardzo dobre perspektywy.

Działając pod nową firmą LexBono chcemy partycypować w dalszym wzroście sektora obsługi roszczeń. Zamierzamy wykorzystać ponad dekadę naszych doświadczeń w obsłudze prawnej spraw finansowych i dołączyć do grona liderów we wspieraniu klientów instytucji finansowych w dochodzeniu roszczeń związanych z nieprawidłowościami w umowach kredytowych. W szczególności interesują nas kredyty konsumenckie i sprawy związane z sankcją kredytu darmowego - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes BVT Robert Gądek.

Spółka podała, że zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy z 16 października, spółka rozpocznie samodzielną działalność w zakresie obsługi roszczeń klientów banków z tytułu wadliwych umów kredytowych. Planuje także zmienić nazwę na LexBono, a marka BVT pozostanie w użyciu dla działalności związanej z obsługą wierzytelności, która będzie kontynuowana.

BVT w drugiej połowie 2022 roku zawiązała konsorcjum z jedną z kancelarii prawnych, specjalizujących się w obsłudze spraw związanych z nieprawidłowościami w umowach kredytów hipotecznych. Do tej pory konsorcjum pozyskało ponad 1,5 tys. spraw kredytowych, z czego ponad 250 jest aktywnie prowadzonych, a pozostałe są analizowane pod kątem prawnym. BVT zbudowało również własny zespół prawników, specjalizujących się w tematyce roszczeń wobec banków oraz dostosowało systemy IT do obsługi spraw związanych z kredytami.

BVT to spółka windykacyjna powstała w 2013 roku, działająca na bazie wierzytelności własnych i na zlecenie, specjalizująca się w odzyskiwaniu wierzytelności masowych pochodzących od operatorów usług komunikacyjnych, z branży telekomunikacyjnej i finansowej oraz w obrocie wierzytelnościami. Od 2015 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

