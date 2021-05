Sprzedaż inwestycji podwyższyła wyniki Tower Investments

W raportowanym okresie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1,4 mln zł.

Na dodatnie przepływy z działalności operacyjnej przełożyło się m.in. zakończenie i sprzedaż inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Myśliborskiej.

Główny obszar działalności Tower Investments koncentruje się na rynku nieruchomości.

- Mimo szeregu niedogodności wynikających z wygasającej, ale wciąż obecnej pandemii, działalność operacyjna wraca powoli do normalnego trybu, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach Grupy Tower Investments. W okresie od stycznia do marca br. skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 16,8 mln zł, czyli nieznacznie mniej niż w całym roku obrachunkowym 2020. Zysk z działalności operacyjnej stanowi 1,4 mln zł na co wpływ miała sprzedaż inwestycji przy ul. Myśliborskiej w Warszawie. Głównym przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług deweloperskich dla polskich i zagranicznych podmiotów z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem sieci handlowo-usługowych – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Tower Investments.

Zmiany rynkowe i pandemia COVID 19 spowodowały, że spółka zidentyfikowała dwa nowe obszary, w których zdecydowała się budować swoje kompetencje – produkcji wyrobów cukierniczych realizowanych przez Manufakturę Gessler S.A. oraz dostawy wysokiej jakości produktów spożywczych poprzez delikatesy internetowe Deli2.pl.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Główny obszar działalności spółki koncentruje się na rynku nieruchomości. Oferta obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od znalezienia atrakcyjnej lokalizacji, na której może zostać wybudowany lokal handlowy lub usługowy, aż do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i kreowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wymaganiami inwestorów. Doświadczenie w nadzorowaniu procesów administracyjnych pozwala na optymalny przebieg etapu planowania i pozyskania pozwoleń na budowę.

Do końca 2022 roku Tower Investments planuje realizację co najmniej 30 projektów inwestycyjnych obejmujących markety spożywcze, obiekty usługowe, parki handlowe i projekty mieszkaniowe.

- W zakresie głównej działalności cele Tower Investments nakierowane są na możliwie szybką realizację rozpoczętych inwestycji i pozyskanie nowych kontraktów z sieciami handlowymi i deweloperami mieszkaniowymi. Zdajemy sobie sprawę, że nowe obszary aktywności spółek z Grupy, czyli e-commerce oraz produkcja spożywcza wymagają wytężonej pracy w celu osiągnięcia odpowiedniej pozycji rynkowej, wzrostu przychodów i w efekcie rentowności, co zamierzamy konsekwentnie budować – podsumowuje Bartosz Kazimierczuk.