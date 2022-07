Sprzedaż mieszkań o 53 proc. mniejsza niż rok temu. Miasta czekają na inwestorów PRS?

Zaostrzenie zasad liczenia zdolności kredytowej wpłynęło negatywnie

na popyt wspierany kredytami.

na popyt wspierany kredytami. Zbliżające się wejście w życie ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym przyspieszyło wprowadzenie nowych ofert do sprzedaży.

Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź walczą o pierwszeństwo sprzedaży.

Zjawisko wprowadzania inwestycji do sprzedaży „na zapas” osiągnęło największą skalę w trzech aglomeracjach: w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu.

Jak wskazuje raport dotyczący rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, przygotowany w II kwartale przez firmę JLL - popyt hamowały rosnące stopy procentowe, przekładając się na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych i perspektywę dalszych podwyżek.

Liczba mieszkań sprzedanych łącznie na rynku pierwotnym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi była bliska 9,2 tys. To o 11,7% mniej niż w poprzednim kwartale. W porównaniu z wynikiem z II kwartału 2021 roku spadek sprzedaży wyniósł 53%.

Oprócz inwestycji gotowych do sprzedaży, na rynku pojawiło się sporo inwestycji, które dotychczas były w przygotowaniu.

Podaż i popyt

Wobec zmniejszonego popytu nie były wprowadzane na rynek we wcześniejszym okresie. W ostatnich dniach czerwca zasiliły portfolio ofert głównie dlatego, by ich dalsza sprzedaż mogła się odbywać na zasadach sprzed 1. lipca - bez konieczności spełnienia wymogów nowej ustawy

deweloperskiej. W rzeczywistej sprzedaży inwestycje te będą dostępne zapewne w końcówce roku 2022, albo w pierwszych kwartałach przyszłego roku.

Liczba mieszkań, których sprzedaż formalnie rozpoczęto w II kwartale okazała

się bardzo wysoka: ponad 19 tys., ale realnie jedynie ok. 11,5 tys. z nich można traktować jako rzeczywistą nową podaż.



Na koniec czerwca można różnie szacować

W całym kraju pula dostępnych do kupna mieszkań w porównaniu z okresem końca marca zwiększyła się o ok. 3 tys. mieszkań i wynosiła 43,2 tys. jednostek.

Gdyby uwzględnić inwestycje wprowadzone w celu zapewnienia możliwości sprzedawania ich na dotychczasowych zasadach, to oferta rynkowa wzrasta do około 51 tys. jednostek.

Ceny sprzedaży

Średnie ceny lokali w ofertach na koniec czerwca 2022 r. w ciągu trzech ostatnich miesięcy najbardziej wzrosły o 8,7% we Wrocławiu. W poprzednim kwartale wzrostu prawie nie było.

W Trójmieście sytuacja była odwrotna: ceny w II kwartale praktycznie nie wzrosły. O ponad 7% wzrosły ceny w tym regionie w poprzednim kwartale. W pozostałych miastach ceny ofertowe wzrosły w przedziale 2,5-5,5%.

W skali roku wzrost cen ofertowych był najwyższy w:

Poznaniu o 21,3%,

Łodzi nieco ponad 20%.



Najmniejszy był roczny procentowy wzrost odnotowano w:

Warszawie - 13,8%.

Największa była rozpiętość



Średnie ceny lokali zawsze charakteryzuje duża zmienność. Wyceny zależą od charakterystyki puli dostępnych mieszkań ogłoszonych w ciągu kwartału i ich relacji do lokali wprowadzonych do sprzedaży w kwartale poprzednim.



Największy wzrost średnich cen mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w II kw. 2022 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano we Wrocławiu. Zmiana aż o 26,6% była związana z pojawieniem się w ofercie dużej i bardzo drogiej inwestycji.

Podobna sytuacja miała miejsce w Krakowie. Średnia cena puli mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w II kwartale była o 19,3% wyższa niż w kwartale

poprzednim.

W Trójmieście i Łodzi sytuacja była odwrotna – wprowadzone w tym kwartale do sprzedaży mieszkania miały przeciętne ceny niższe odpowiednio o 10,0% i 7,9% od analogicznych cen nowej podaży w poprzednim kwartale. To może świadczyć o gotowości deweloperów do szybkiego dostosowania oferty do sytuacji rynkowej.

Najciekawsze zmiany w kwartale

Ich skutkiem stało się zmniejszenie transparentności relacji popytu i podaży i kształtowania się cen.

Realna oferta, a zatem pula mieszkań, które można kupić, wzrosła stosunkowo nieznacznie.

W warunkach spadającej sprzedaży pewna nadwyżka oferty jest zjawiskiem korzystnym – nabywcom łatwiej jest znaleźć mieszkanie odpowiadające ich potrzebom i możliwościom finansowym.

Widać wyraźnie zmniejszanie się liczby nabywców korzystających z kredytów hipotecznych. Wzrost stóp procentowych spowoduje dalsze kurczenie się tej grupy nabywców w II połowie bieżącego roku.

Na tym tle spadek sprzedaży o niecałe 12% k-d-k wydaje się umiarkowany. Warto zauważyć, że także spadek liczony rok do roku jest procentowo niższy niż analogiczna relacja dla I kwartału.

Pomimo widocznego spadku liczby zawieranych umów, ceny mieszkań nadal rosły. Widać zwłaszcza w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi wyhamowanie przeciętnej ceny mieszkań sprzedanych.

Może znaleźć to odbicie w polityce cenowej w przyszłych kwartałach.

Miasta mocno ze sobą konkurują

Wrocław to rynek rywalizujący z Krakowem i Trójmiastem o drugie po Warszawie miejsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań.

Według statystyk GUS we Wrocławiu w okresie ostatnich pięciu lat (2017-2021) rozpoczynano budowę średnio około 9,7 tys. mieszkań rocznie.

Podobnie jak na pozostałych dużych rynkach, we Wrocławiu rekordową sprzedaż odnotowano w 2017 roku: 12,2 tys. lokali.

Mimo bardzo wysokiego popytu ze strony nabywców w minionym

2021 r. nie udało się powtórzyć takiego wyniku sprzedaży. Powodem okazała się być bardzo niska oferta opiewająca na koniec grudnia 2021 zaledwie 5,7 tys. lokali, co dla kupujących oznaczało ograniczony wybór.

Po stronie nowej podaży widoczne były wyraźne problemy, a przewaga sprzedaży nad nowymi wprowadzeniami wyniosła prawie 3 tys. mieszkań.

Na koniec I kwartału br. liczba mieszkań jeszcze nieco zmalała, głównie z uwagi na niski poziom nowej podaży w pierwszych trzech miesiącach roku.

Wyniki po II kwartale można by zatem uznać za fantastyczne, jeśli chodzi o ofertę mieszkań we Wrocławiu.

Zjawisko „technicznych” wprowadzeń

Mieszkania wprowadzone na rynek tylko formalnie, aby przy sprzedaży

obowiązywały jeszcze zasady sprzed nowej ustawy deweloperskiej, czyli przed 1 lipca br.

Odnotowana i deklarowana przez deweloperów w II kwartale nowa podaż była zatem we Wrocławiu na poziomie około 3,2 tys. jednostek. Szacowane „rzeczywiste” wprowadzenia były zdecydowanie niższe i wyniosły około 2 tys. mieszkań. O podobną liczbę należałoby także pomniejszyć ofertę, która w rzeczywistości nie wyniosła 7,5 tys. ale najprawdopodobniej była bliżej 6,2 tys. lokali.

Trudno jest jednak określić dokładną skalę tego zjawiska.

Porównując zachowanie się popytu i sprzedaży widać we Wrocławiu w I połowie roku wyraźne zmniejszenie zainteresowania ze strony kupujących.

Sprzedaż w II kwartale we Wrocławiu wyniosła około 1,5 tys. jednostek i była o 8% niższa niż kwartał wcześniej. Jeśli weźmiemy pod uwagę I połowę 2022 roku to sprzedaż na poziomie 3,2 tys. mieszkań była o 29% niższa niż w II połowie roku ubiegłego, kiedy rynek był już w fazie spowolnienia.

Ceny mieszkań w ofercie we Wrocławiu w poprzedzających dwóch kwartałach były dość stabilne i oscylowały na poziomie 10,2 – 10,3 tys. zł/m2. Jednak w ostatnim kwartale na ceny mieszkań w ofercie wyraźnie wpłynęły ceny nowych jednostek, które wyniosły 12,3 tys. zł/m2.

Tym samym ceny pozostających w sprzedaży mieszkań wzrosły o 8,7% kdk i wyraźnie przekroczyły granice 11 tys. zł/m2.



Kazimierz Kirejczyk - komentarz eksperta

W otoczeniu rynku w minionych trzech miesiącach nie wydarzyło się nic dobrego.

Wojna na Ukrainie trwa i nie widać perspektyw ani na wygranie jej przez Ukrainę, ani na trwałe zawieszenie broni.

Inflacja wzrosła, a wraz z nią stopy procentowe i oprocentowanie kredytów. Są pierwsze sygnały o wyhamowywaniu wzrostu kosztów części materiałów budowlanych, ale nie widać jeszcze powszechnego spadku oczekiwań cenowych u wykonawców.

Upały przesłaniają niepokojące informacje o bardzo prawdopodobnych problemach z gazem i energią w czasie najbliższej zimy.

Do opinii publicznej zaczyna za to docierać fakt, że Polska stała się krajem frontowym, w którym priorytetem państwa staną się na najbliższe lata wydatki na obronność i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a nie dopłacanie do kupowania nowych mieszkań.

Na tym tle spadek sprzedaży na sześciu największych rynkach o niecałe 12% w porównaniu z kwartałem poprzednim, nie jest czymś zaskakującym.

Wyniki sprzedaży wskazują na spory popyt ze strony nabywców gotówkowych, przy zmniejszającej się liczbie nabywców posiłkujących

się kredytem.

Do już istniejących problemów deweloperów takich jak obawy związane z przebiegiem wojny, inflacją i stopami procentowymi, spadkiem sprzedaży i zmianami związanymi z ustawą o DFG, doszły w ostatnich tygodniach negatywne głosy w mediach.

Pojawiły się, spowodowane zapewne nieformalnym początkiem kampanii wyborczej, opinie winiące deweloperów za wzrost cen mieszkań

i przypisujące im bliżej niesprecyzowaną winę za niepowodzenie rządowych działań w zakresie budowy mieszkań na wynajem.

Jednak to właśnie efekty działalności deweloperów są ukazywane jako sukces polityki rządu, pozwalającej na budowanie w ostatnich latach rekordowo wysokiej liczby mieszkań, zarówno w perspektywie polskiej historii, jak i w porównaniu z innymi krajami Europy.

Ci sami deweloperzy mają teraz stać się odpowiedzialni za to, że ten sam rząd na innym polu sukcesu nie odniósł.

Rząd zapowiada skorygowanie niefunkcjonującego w praktyce programu

gwarancji wkładu własnego, określanego potocznie jako „kredyty bez wkładu własnego”, którego celem miało być wsparcie popytu ze strony nabywców korzystających z kredytów hipotecznych.

Deweloperzy zareagowali na obecną sytuację w racjonalny sposób, starając się dopasować wielkość nowej podaży do niższego poziomu sprzedaży.

Równolegle starali się także zapewnić sobie możliwość sprzedawania części przygotowanych wcześniej do sprzedaży inwestycji na dotychczasowych zasadach. Głównie z obawy o ryzyko wykorzystywania przez nabywców możliwości rezygnowania z odbioru mieszkania w sytuacji, w której sytuacja na rynku pogorszyłaby się w przyszłości.

Dla analityków rynku i jego uczestników oznacza to jednak problemy związane z oceną skali rzeczywistej podaży. W nowej podaży (a w konsekwencji i w ofercie) można dziś wyróżnić dwa rodzaje: „rzeczywistą” – bieżącą oraz wprowadzoną „formalnie” – ale ze sprzedażą odroczoną w czasie.

Prawdziwa nowa podaż, czyli inwestycje, które deweloper rzeczywiście już zaczął, albo niebawem chciałby zacząć budować, składa się z dwóch podkategorii:

• mieszkań mających ustaloną „jawną” cenę ofertową, którą można łatwo uzyskać po zapytaniu o cenę biura sprzedaży,

• mieszkań z „ukrytą” ceną ofertową – takich, które deweloper chciałby teraz sprzedać, jeśli znajdzie się zdecydowany klient i ma oczywiście ustalone wewnętrznie poziomy cen. A nawet zapewne jest skłonny wykazać dużą elastyczność cenową, ale nie chce tego publicznie ujawniać.

Ustalenie realnej ceny takich lokali jest w praktyce możliwe tylko poprzez badanie

typu „tajemniczy klient”.

W dodatku część z tej prawdziwej, bieżącej oferty może nie mieć ustalonych cen z jeszcze jednego powodu – deweloper nie zna jeszcze ani realnych kosztów realizacji, ani zmieniającej się skali popytu.

Wprowadzenie produktu na rynek ma na celu jego przetestowanie, sprawdzenie jakie jest zainteresowanie nabywców i jaki poziom cen są oni skłonni zaakceptować.

Natomiast ta „formalna” oferta nie jest dziś w ogóle z założenia przeznaczona do sprzedaży. Jej celem jest zapewnienie możliwości rozpoczęcia rzeczywistej sprzedaży w bliżej nieokreślonej przyszłości, a termin jej uruchomienia zależeć będzie od tego, jak będą się sprzedawać inwestycje obecnie rzeczywiście oferowane.

Deweloperzy w zdecydowanej większości i odmiennie niż miało to miejsce w poprzednich momentach kryzysowych słusznie zakładają, że niższe wolumeny sprzedaży pozostaną z nami na kilka lat.

W konsekwencji wielu z nich zaczyna traktować możliwość sprzedawania całych

budynków do funduszy inwestycyjnych jako ważne uzupełnienie sprzedaży mieszkań indywidualnym klientom.

Inwestorzy PRS są także przekonani, że sektor czynszowy w Polsce będzie szybko rósł.

Jednak obecne koszty długu w Polsce oraz wysokie ryzyko kursowe nie pozwalają zakładać, że w drugiej połowie roku nastąpi wysyp informacji o transakcjach.

Warto pamiętać, że projekty skierowane na rynek najmu różnią się od tych na sprzedaż, zatem najbardziej przezorni deweloperzy przygotowują już i modyfikują

wybrane planowane inwestycje z myślą o sprzedaży projektów funduszom, które w perspektywie najbliższych kwartałów staną się istotnym źródłem dodatkowego popytu.

Materiał powstał na bazie raportu raport JLL, podsumowującego miniony kwartał na rynku nieruchomosci mieszkaniowych.



