Publikujemy stanowisko zarządu Aforti Holding S.A. w sprawie wpisania spółki na listę ostrzeżeń KNF.

Zarząd Aforti Finance SA przesłał redakcji PropertyNews.pl swoje stanowisko po publikacji materiału "KNF: wpisała kolejne podmioty na listę ostrzeżeń publicznych".

Poniżej publikujemy przesłane stanowisko.

Działając jako Zarząd Aforti Holding S.A. informujemy, że powzięliśmy dzisiaj informację o wpisaniu przez KNF naszej spółki zależnej na listę ostrzeżeń publicznych, a także prezentujemy nasze stanowisko w tej kwestii.

Aforti Finance SA nie wystawia weksli inwestycyjnych ani nie zaciąga pożyczek od inwestorów indywidualnych, nie posiada także żadnych zobowiązań wobec inwestorów indywidualnych.

Ponadto, podkreślamy, że nie przyjmowała wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, a od 2020r. nie prowadzi żadnej nowej działalności operacyjnej. Aktualnie podmiot ten koncentruje się na windykacji posiadanego już portfela pożyczkowego wobec przedsiębiorców.

Dlatego decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o włączeniu Aforti Finance SA na listę ostrzeżeń jest naszym zdaniem bezzasadna i pozbawiona podstaw prawnych, a także nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistej działalności obecnej jak i przeszłej Aforti Finance S.A. Ponadto, zaznaczamy, że Komisja Nadzoru Finansowego nie informowała Aforti Holding o prowadzeniu w tej kwestii postępowania wyjaśniającego ani o swojej decyzji dot. włączenia Aforti Finance SA na listę ostrzeżeń publicznych i skierowaniu zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W przypadku powzięcia takich informacji z wyprzedzeniem, mielibyśmy możliwość odniesienia się do potencjalnych zarzutów i przedstawienia dokumentacji, która pozwoliłaby wyjaśnić wszelkie wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego wobec Aforti Finance SA. Komisja Nadzoru Finansowego również nie pytała Aforti Finance ani nie kierowała do Aforti Finance żadnych pism, wezwań do złożenia oświadczeń, żądań przekazania wyjaśnień, czy zapytań związanych z jakąkolwiek działalnością Aforti Finance S.A.

Niezależnie od tego, deklarujemy ścisłą i pełną współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego i Prokuraturą Okręgową w Warszawie, w celu jak najszybszego wyjaśnienia wszystkich kwestii będących przedmiotem ewentualnych wątpliwości organu nadzoru oraz prokuratury. Zgłaszamy gotowość do przedstawienia wskazanym organom kompletnych informacji na temat Aforti Finance SA oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania, które pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości w tej materii.

Zarząd Aforti Holding S.A.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl