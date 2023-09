Zakończyło się dwudniowe posiedzenie RPP. Zgodnie z przewidywaniami Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o -0,75 pkt. proc. do poziomu:

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wejdzie w życie 7 września 2023 r.

Obniżka okazała się wyższa niż przewidywali ekonomiści. Ich zdaniem stopy miały spaść o 25 punktów bazowych, do poziomu 6,5 proc.

Zdaniem RPP, koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach.

- W strefie euro roczna dynamika PKB w II kw. 2023 r. ponownie spowolniła, przy czym w Niemczech była ujemna. Dane napływające w III kw. wskazują na dalsze pogorszenie koniunktury w strefie euro. Towarzyszy temu dalszy spadek inflacji w wielu gospodarkach, przy czym w większości krajów roczna dynamika cen jest nadal podwyższona. Niższe ceny surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ograniczają presję cenową, co jest widoczne w spadku cen produkcji w wielu gospodarkach. Jednocześnie inflacja bazowa w większości gospodarek pozostaje podwyższona, choć stopniowo się obniża -podała Rada w uzasadnieniu.

Zdaniem Rady, w warunkach osłabionej koniunktury na świecie, również w Polsce nastąpiło obniżenie dynamiki aktywności.

Według wstępnego szacunku GUS roczna dynamika PKB w II kw. 2023 r. wyniosła -0,6 proc., przy dalszym ograniczeniu popytu konsumpcyjnego. Jednocześnie nadal rosły inwestycje. Sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa w lipcu 2023 r. obniżyły się w ujęciu rocznym. Mimo spowolnienia dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to wyhamowuje roczny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - informuje Rada.

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w sierpniu 2023 r. ponownie wyraźnie się obniżył i wyniósł 10,1 proc. (wobec 10,8 proc. w lipcu br.). Jednocześnie w ujęciu miesięcznym ogólny poziom cen konsumpcyjnych - po spadku o 0,2 proc. w lipcu br. - w sierpniu nie zmienił się.

Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczynił się głównie spadek rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych. Uwzględniając dane GUS, można szacować, że w sierpniu ponownie obniżyła się także inflacja bazowa. W lipcu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach - podaje Rada.