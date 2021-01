Subwencje z PFR do umorzenia

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedłożoną przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Rząd chce umożliwić umarzanie przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi w związku z Covid-19, do 100 proc. subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 7,5 mld zł. Do tej pory, na działania antykryzysowe związane z ratowaniem firm i zachowaniem miejsc pracy wydane zostało ponad 172 mld zł.

Od jesieni 2020 r., niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (m.in. muzea), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia czy rozrywka, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii.

„Nowe rozwiązania mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Stabilizacja finansowa wspieranych przedsiębiorstw powinna przyczynić się do szybszego powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego” - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.