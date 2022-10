Super-Pharm dwa razy skorzystała z pożyczek preferencyjnych w ramach rządowego programu i wnioskowała o umorzenie ich części.

Super-Pharm zmniejszyło stratę netto za rok 2021, która wyniosła 25,7 mln zł.

Sieć drogerii dwa razy skorzystała z pożyczek preferencyjnych w ramach rządowego programu.

Wnioskowała także o umorzenie ich części.

Sieć Super-Pharm opiera swoją konstrukcję na koncepcie połączenia czterech punktów usługowych w jeden; jest apteką, salonem optycznym, drogerią i perfumerią naraz. W portfolio firmy znajduje się prawie 80 lokalizacji i jest obecna na polskim rynku już od ponad 20 lat. Spółka zanotowała za rok obrotowy 2021 stratę netto w wysokości 26 mln zł i Super-Pharm planuje ją pokryć z prognozowanych zysków na przyszłe lata.

W marcu 2021 r., korzystając z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm 1.0, firma podpisała umowę o udzielenie pożyczki preferencyjnej, amortyzującej okres faktycznej straty COVID-19 za lockdown nr 1, który trwał od połowy marca 2020 do początku maja 2020. Wysokość pożyczki wyniosła 9 mln. 200 tys. złotych, przy czym Polski Fundusz Rozwoju umorzył jej część (6 mln. 750 tys.).

Druga pożyczka preferencyjna została pozyskana z PFR w ramach programu Tarcza Finansowa 2.0, który amortyzuje straty za lockdown 2. (trwał od listopada 2020. do kwietnia 2021.); wysokość pożyczki wyniosła ok. 28 mln złotych. Okres spłaty rat kapitałowych będzie trwał do 31 grudnia 2024 r., a umowa przewiduje opcję umorzenia 75 proc. wartości pożyczki, o co wniosek spółka złożyła w kwietniu 2022 r.

