Tego trendu nie unikniemy. Rosną ceny ubezpieczeń dla rynku nieruchomości

Właściciele nieruchomości komercyjnych czerpiący dochody z ich wynajmu powinni również zabezpieczyć obszar utraconych przychodów z tego tytułu. fot. Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 08 cze 2021 14:57

Ceny ubezpieczeń idą w górę w całym sektorze ubezpieczeń majątkowych. Trend widać zwłaszcza porównując stawki w przypadku odnowień umów wieloletnich. Wzrosty wahają się od kilkunastu do nawet ponad 20 proc. i dotyczą one zarówno ryzyk budowy, jak i polis eksploatacyjnych - przekonuje Patryk Wełnicki, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych EIB. - W przypadku zarządców nieruchomości nie powinny one jednak przekroczyć kilkunastu procent.