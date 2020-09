Ubezpieczenie rzeczy osobistych - jaka polisa będzie najlepsza?

Objęcie ochroną ubezpieczeniową rzeczy osobistych to bardzo dobry sposób na zabezpieczenie własnego mienia przed różnymi ryzykami takimi jak np. kradzież czy pożar. W jaki sposób to zrobić i o czym warto pamiętać?

Rzeczy osobiste w polisie mieszkaniowej – co to takiego?

Definicja rzeczy osobistych znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – dokumencie dołączanym do każdej umowy ubezpieczeniowej. U poszczególnych ubezpieczycieli różne rzeczy osobiste mogą być chronione. Zazwyczaj są to:

• pieniądze,

• dokumenty potwierdzające tożsamość,

• prawo jazdy i dowód rejestracyjny,

• portfel,

• telefon komórkowy,

• klucze do samochodu i mieszkania,

• biżuteria i zegarki,

• przybory do pisania,

• ubrania,

• aparat słuchowy,

• wózki dziecięce i inwalidzkie,

• sprzęt sportowy i rehabilitacyjny,

• rower i hulajnoga,

• parasol,

• kosmetyki,

• zapalniczka i papierośnica,

• etui na dokumenty i bilety,

• plecak, torebka, aktówka, walizka, teczka oraz neseser,

• sprzęt komputerowy, fotograficzny, audiowizualny i elektroniczny – włącznie z przenośnymi urządzeniami do odtwarzania obrazu i dźwięku,

• okulary optyczne i przeciwsłoneczne.

Najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie bezpośrednio u ubezpieczyciela informacji dotyczącej tego, jakie konkretnie rzeczy osobiste można ubezpieczyć.

Od jakich zdarzeń można ubezpieczyć rzeczy osobiste?

Zakres ubezpieczenia rzeczy osobistych w polisie mieszkaniowej zależy przede wszystkim od tego, jakie zdarzenia uwzględnia ubezpieczenie nieruchomości – pełna ich lista zamieszczona jest w OWU. Jest tutaj jednak jeden ważny warunek, a mianowicie taki, że ochroną musi być objęte mienie ruchome – podstawowa polisa chroni bowiem tylko mury (czasami również i elementy stałe) przed wybranymi zdarzeniami losowymi.

Chcąc należycie zabezpieczyć mienie, w tym rzeczy osobiste, przed rozmaitymi ryzykami, należy poszerzyć polisę m.in. o kradzież z włamaniem oraz rabunek. Rozwiązanie w postaci ubezpieczenia All Risk również jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ obejmuje ono wszystkie ryzyka, które nie są wyłączone w OWU.

Wyłączenia odpowiedzialności – tych rzeczy osobistych nie ubezpieczysz!

Decydując się na ubezpieczenie rzeczy osobistych, trzeba zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności. To, czego nie da się ubezpieczyć, zależy od ubezpieczyciela, ale w odniesieniu do rzeczy osobistych wyłączenia dotyczą m.in.:

1

2