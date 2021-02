Urządzenia techniczne posiadające części budowlane i powiązane z sieciami. Jaki zapłacisz podatek?

Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych posiadających części budowlane jedynie od wartości części budowlanych od lat budzi pewne wątpliwości. Najczęstszą okolicznością wskazywaną przez sądy administracyjne w uzasadnieniach wydawanych wyroków jest nowelizacja ustawy Prawo budowlane, na mocy której od 27 czerwca 2015 r. zmieniło się brzmienie definicji obiektu budowlanego – m.in. poprzez wykreślenie sformułowania „całość techniczno-użytkowa”.

W wielu sprawach to właśnie przedmiotowa nowelizacja przyczyniła się do braku uznania za przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych. Warto przy tym podkreślić, iż również przepisy prawa budowlanego sprzed wskazanej nowelizacji pozwalały na traktowanie jako budowli jedynie części budowlanych urządzeń technicznych. Mimo to, sądy administracyjne wciąż wydają wyroki sprzeczne z tym stanowiskiem.



Niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych

W praktyce kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych posiadających części budowlane może zależeć od danej indywidualnej sprawy, przy czym w orzecznictwie pojawiają się sprzeczne stanowiska odnośnie tego samego rodzaju majątku. Jako przykład można wskazać chociażby stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, w stosunku do których NSA zajął stanowisko w wyroku z 27 marca 2017 r. (II FSK 311/15), zgodnie z którym wartość urządzeń technicznych nie powinna być uwzględniana w podstawie opodatkowania.

W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się wyroki, traktujące stacje redukcyjno-pomiarowe gazu w zupełnie odmienny sposób – jako opodatkowane budowle. Np. zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem WSA w Poznaniu z 30 października 2020 r. (I SA/Po 486/20):

nie można uznać, by wiodące znaczenie dla kwalifikacji urządzeń jako niestanowiących budowli miała trwałość połączenia stacji gazowej z gazociągiem i względna łatwość demontażu urządzeń stacji,

fakt, że stację można odłączyć i zastąpić ją inną, nie świadczy o braku połączeniu technicznego,

decydującym jest to, że dany gazociąg nie może prawidłowo funkcjonować, tj. dostarczać gazu odbiorcom bez spornych urządzeń (całość techniczno-użytkowa).



Należy podkreślić, że przytoczone powyżej wyroki dotyczą stanu prawnego sprzed zmiany definicji obiektu budowlanego w prawie budowlanym.