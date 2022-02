Użytkowników InPost Mobile jest już ponad 9,3 mln

Za pośrednictwem InPost Mobile można nadawać i odbierać przesyłki w Paczkomatach® i korzystać z usług: szybkie zwroty, przedłużenie terminu odbioru przesyłki z Paczkomatu® i Strefa Ułatwionego Dostępu.

Firma istnieje od 1999 roku i jest założona przez Rafała Brzoskę w Polsce.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce w Europie.

– Aplikacja InPost Mobile to centrum naszej komunikacji z klientem. Pozwala łatwo zarządzać przesyłkami i korzystać z coraz szerszego wachlarza usług dodatkowych. Aż 9,3 mln naszych klientów jest najlepszym dowodem, jak nasza ciągła praca nad wprowadzaniem nowych usług i doskonaleniem korzystania z nich w aplikacji zostaje doceniona przez użytkowników. Mogę śmiało powiedzieć, że ani w Polsce, ani w Europie nikt w branży logistycznej nie dysponuje tak dopasowanym do potrzeb klientów i wygodnym narzędziem do zarządzania relacjami oraz komunikacją z klientem. Tworząc aplikację w centrum postawiliśmy potrzeby naszych klientów i właśnie pod te potrzeby zbudowaliśmy odpowiednią infrastrukturę technologiczną – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Na początku stycznia aplikacja InPost Mobile wzbogaciła się o nową funkcjonalność, „szybkie zwroty”. Te wykonuje się tylko z jej użyciem, bez konieczności drukowania etykiet. Każdy użytkownik aplikacji może dokonywać zwrotów bezpośrednio z aplikacji mobilnej, zaraz po odbiorze paczki. Zwracany towar można nadać w dowolnym Paczkomacie®. Sam proces zwrotu przesyłki jest szybki i bardzo intuicyjny. Dodatkowo klient od razu może śledzić w aplikacji drogę powrotną paczki do nadawcy.

Użytkownicy aplikacji InPost Mobile mogą też korzystać z usługi dla osób niewysokich i osób z niepełnosprawnościami – Strefa Ułatwionego Dostępu. Opcja ta zapewnia dostarczanie paczek do niżej położonych skrytek w Paczkomatach®, na wysokości pomiędzy 30 a 150 cm. Jest dostępna wyłącznie w aplikacji InPost Mobile i odpowiada na zgłaszane przez użytkowników potrzeby.