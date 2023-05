Grupa Sfinks Polska odnotowała w kwietniu br. wzrost sprzedaży gastronomicznej o 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. do 14,68 mln zł.

Obroty wypracowały 73 restauracje pod szyldami Sphinx, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers.

Narastająco od początku roku przychody restauracji wyniosły 58,9 mln zł.

Oznacza to wzrost o 20,5 proc. wobec danych sprzed roku.

Jak informuje Grupa Sfinks Polska w swoim komunikacie: " (...) za kwiecień 2023 r. wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks, z wyłączeniem sieci Piwiarnia, wyniosła ogółem 14,68 mln PLN i była realizowana przez 73 lokale, w stosunku do sprzedaży na poziomie 12,77 mln PLN za kwiecień 2022 r. realizowanej przez 83 lokale. Oznacza to 15,0 proc. wzrostu sprzedaży gastronomicznej netto w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w rachunku narastającym od stycznia do kwietnia sprzedaż gastronomiczna w 2023 r. wyniosła 58,9 mln PLN i wzrosła o 20,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale porównywalne (L2L), czyli działające zarówno na koniec raportowanego miesiąca, jak i na koniec analogicznego miesiąca roku ubiegłego, pod markami należącymi do Grupy Sfinks z wyłączeniem sieci Piwiarnia, za miesiąc kwiecień 2023 r. wyniosła 14,51 mln PLN w stosunku do sprzedaży na poziomie 12,06 mln PLN za kwiecień 2022 r. (20,3 proc. wzrostu). Natomiast w rachunku narastającym od stycznia do kwietnia sprzedaż gastronomiczna w 2023 r. wyniosła 58,30 mln PLN i wzrosła o 25,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego."

Raportowana przez Grupę Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa.

Spółka zwraca także uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl