WIG-Budownictwo ze spadkami

Od września trwa trend spadkowy wśród spółek budowlanych.

Najwyższe spadki na początku grudnia wykazały: Vistal (-4,94 proc.), CNT (-3,48 proc.) czy Erbud (-2,80 proc.).

1 grudnia po godzinie 14:00 spadki wykazywały: spółka Vistal, producent konstrukcji stalowych -4,94 proc., Mercor (-0,60 proc.), Ferro (-1,52 proc.), Erbud (-2,80 proc.), Decora (-0,54 proc.), Instal Kraków (-1,59), Panowa (-2,32 proc.), CNT (-3,48 proc.), Herkules (-0,66 proc.), Tesgas (-2,50 proc.),

Na minusie był również Polimex Mostostal (-2,25 proc.) czy Enap (-2,23 proc.).

Spadki trwają od września. - Po spadkach na początku pandemii, WIG Budownictwo był najsilniej rosnącym indeksem na przestrzeni ostatniego roku. Od dołka w marcu 2020 do szczytu we wrześniu 2021 roku wzrósł o 140 proc. przy 93 proc. wzroście indeksu WIG. Do takiego zachowania indeksu przyczyniły się następujące czynniki. Po pierwsze, mimo lockdownu realizowane inwestycje nie zostały wstrzymane. Po drugie nastąpiło ożywienie w sektorze, szczególnie widoczne w III kw. 2020. Po trzecie i najistotniejsze, motorem do wzrostów był zapowiadany Fundusz Odbudowy, z którego ponad 700 mld euro ma przypaść Polsce i ma zostać przeznaczona na inwestycje infrastrukturalne (m.in. drogi i kolej) - mówił w rozmowie z WNP.PL Artur Wizner, analityk z Domu Maklerskiego Banku BPS.

Obecnie, jak tłumaczy Artur Wizner, brak jest konkretów dotyczących środków pomocowych.

- Nie wiadomo, kiedy mają się pojawić i na co rzeczywiście zostaną przeznaczone. Taka sytuacja schłodziła wcześniejszy optymizm. Dodatkowo, we wrześniu nastroje inwestorów w odniesieniu do sektora zostały popsute przez informacje o możliwym bankructwie chińskiej grupy budowlanej Evergrande - wyjaśnia analityk.

