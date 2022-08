Właściciel TKMaxx ze spadkiem sprzedaży, ale optymistycznymi prognozami

TJX Companies, wiodący sprzedawca detaliczny mody i wyposażenia domu po obniżonej cenie, własciciel TK Maxx zanotował 2% spadek sprzedaży netto w drugim kwartale roku podatkowego 2023.

Firma w II kwartale otworzyła 21 nowych sklepów.

TJX Companies zwiększa swoja prognozy całoroczne dotyczące marży zysku przed opodatkowaniem i oczekuje obecnie, że wyniesie ona od 9,3 do 9,5%

TJX Companies ogłosił wyniki za drugi kwartał roku podatkowego 2023 zakończony 30 lipca 2022 r. Sprzedaż netto za drugi kwartał wyniosła 11,8 mld USD, co stanowiło spadek o 2% w porównaniu z drugim kwartałem roku podatkowego 2022. Sprzedaż w amerykańskich sklepach (wyłączając platformy internetowe) spadła o 5%.

W pierwszej połowie roku podatkowego 2023 sprzedaż netto firmy wniosła 23,2 mln USD, co stanowi 5% wzrost w porównaniu z pierwszą połową roku podatkowego 2022. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych spadła o 2%.

Marża zysku przed opodatkowaniem w drugim kwartale przekroczyła prognozy firmowe, a zysk na akcję uplasował się w górnych granicach przewidywań.

Zysk TJX Companies za pierwsze półrocze wyniósł 1,4 mld dolarów, a rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,18 dolara, w porównaniu z 1,8 dolara w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skorygowany rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,36 dolara.

Jak przekonuje Ernie Herrman, CEO i prezes TJX Companies, za spadkami sprzedaży w USA stoi historycznie wysoka inflacja. Jednocześnie podkreśla, że sprzedaż odzieży w Marmaxx była nieznacznie dodatnia w każdym miesiącu kwartału. Poprawiła się również rentowność międzynarodowych oddziałów.

Firma w drugim kwartale spółka zwiększyła liczbę sklepów o 21 nowych lokali, tym samym całkowita liczba sklepów z portfela TJX Companies osiągnęła 4 736 sklepów, ze wzrostem powierzchni o 0,5% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Firma zwiększyła swoja prognozy całoroczne dotyczące marży zysku przed opodatkowaniem i oczekuje obecnie, że wyniesie ona od 9,3 do 9,5%, a skorygowana marża przed opodatkowaniem wyniesie 9,7% do 9,9%. Wcześniejsze prognozy mówiły o marży na poziomie 9,2 do 9,4%, a marży skorygowanej - od 9,6 do 9,8%.