Pozornie stabilna gospodarka może w każdym momencie wpaść w kryzys. Społeczeństwo powinno szukać sposobów na to, by zapewnić sobie bezpieczną przyszłość finansową.

Skuteczne inwestowanie to cenna umiejętność – zwłaszcza dziś.

W dobie wysokiej i nieustannie rosnącej inflacji obniża się wartość pieniądza.

Zgromadzony kapitał dobrze zainwestować w nieruchomości.

Jeszcze do niedawna ludzie najchętniej umieszczali zgromadzone pieniądze na lokatach bankowych lub kontach oszczędnościowych. Były to stosunkowo bezpieczne formy inwestowania kapitału. Dużą popularnością cieszyła się też giełda. Dziś jest inaczej. Lokaty i konta oszczędnościowe – ze względu na niskie oprocentowanie – są nieopłacalne, a granie na giełdzie wiąże się z wysokim ryzykiem strat. Obecnie lepiej inwestować w dobra materialne, a zwłaszcza w nieruchomości.

Rynek nieruchomości od lat uznawany jest za atrakcyjne miejsce na dokonanie inwestycji. Zakup mieszkania to bezpieczna i pewna forma lokaty kapitału. Nie wiąże się z praktycznie żadnym ryzykiem inwestycyjnym i może gwarantować dodatkowe zyski w przyszłości.

Popyt na mieszkania stale rośnie, a liczba wolnych lokali nieustannie spada. Do tego dochodzą rosnące ceny i ograniczone zdolności kredytowe, przez które niewiele osób może pozwolić sobie na zakup własnego M. To wszystko stwarza idealne warunki do inwestycji. Szczególnie jeśli zgromadziliśmy ponad 500 tys. złotych – zauważa Artur Smoleń, Dyrektor Oddziału Profit Development we Wrocławiu.

Istnieje kilka form inwestowania w nieruchomości. Najpopularniejszą jest zakup mieszkania na własny użytek. Taki lokal mieszkalny można po czasie sprzedać z zyskiem.

Innym pomysłem jest zakup mieszkania z myślą o wynajmie. Jest to świetny sposób na dodatkowy dochód każdego miesiąca. Najbardziej opłacalną formą jest najem długoterminowy – szczególnie w przypadku lokali z wysoką rentownością, które generują atrakcyjny dochód pasywny.

Dużą popularnością w ostatnim czasie cieszy się zakup mieszkań dla dzieci. - Zauważyliśmy, że duża część sprzedawanych przez nas nieruchomości, nabywana jest przez rodziców studentów – mówi Artur Smoleń z PROFIT Development. – Zakup własnego M dla pociechy to doskonały sposób na to, by zapewnić młodemu człowiekowi dobry start w przyszłość. Mieszkanie we własnych czterech kątach podczas studiów daje komfort, najwyższe bezpieczeństwo i poczucie niezależności.

Wynajem mieszkania przez 5 lat studiów to koszt nawet 300 tysięcy złotych. Te same środki możemy przeznaczyć na kupno kawalerki lub dołożyć i nabyć większą nieruchomość. Zakup mieszkania dla dziecka to dobra inwestycja w przyszłość.

Aby inwestycja na rynku nieruchomości była opłacalna, trzeba wybrać odpowiednie mieszkanie. Jednym z najważniejszych wyznaczników dobrej inwestycji jest jej lokalizacja. Warto mieć jednak na uwadze, że atrakcyjne miejsce to niekoniecznie to w centrum miasta. Coraz większą popularnością cieszą się mieszkania usytuowane na cichych osiedlach, w spokojnych okolicach, otoczonych zielenią. Dużym atutem jest doskonale rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa w okolicy, obecność placówek edukacyjnych i dobre połączenie komunikacyjne z innymi częściami miasta (przystanki tramwajowe czy autobusowe, linia metra, drogi bez korków).

Drugą ważną kwestią jest standard mieszkania. Nieruchomość należy sprawdzić wewnątrz i na zewnątrz. Szczególne znaczenie mają: jakość wykorzystanych materiałów, komfort mieszkania, zastosowane udogodnienia i wygląd całej inwestycji. Dzisiejsi kupcy najchętniej wybierają nieruchomości w wyższym standardzie, usytuowane na nowoczesnych, starannie zaprojektowanych osiedlach.

Trzecim wyznacznikiem dobrej inwestycji jest atrakcyjny plan zagospodarowania przestrzennego okolicy. Plusem może być projekt stworzenia nowego połączenia komunikacyjnego z centrum czy budowa szkoły, minusem natomiast – plan budowy obiektu przemysłowego, którego funkcjonowanie może zaburzać spokój i komfort mieszkańców.

Zakup mieszkania to świetna – i bezpieczna – forma lokaty oszczędności. Inwestując w nieruchomość, inwestujemy w dobrą i stabilną przyszłość.

