Wzrost stóp procentowych wpędził w kłopoty agentów nieruchomości

W firmach zajmujących się edukacją spadek liczby faktur wyniósł 14 proc., tam, gdzie działalność jest związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi o 4 proc.

Porównując dane faktura.pl o liczbie faktur z pierwszego kwartału 2022 r. z tą z IV kwartału 2021 r. prawie wszędzie widać wyraźne spadki.

O ile jest to typowe w przypadku branż charakteryzujących się sezonowością, o tyle niepokojące może to być w tam, gdzie takiej sezonowości nie ma np. w przedsiębiorstwach zakwalifikowanych wg kodów PKD jako funkcjonujące w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej czy działalności naukowej, profesjonalnej i technicznej. Bardziej miarodajne (i niepokojące) są jednak spadki liczby faktur w porównaniu I kwartału w tym i zeszłym roku.

W nieruchomościach bessa

Duże zmiany widać w przypadku firm zajmujących się działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości. Na te przedsiębiorstwa, często jednoosobowe działalności gospodarcze, działały dwa przeciwstawne trendy. Z jednej strony był to napływ 3 mln Ukraińców, z których duża część szukała mieszkań. Z drugiej strony oddziaływał też niekorzystny dla branży trend związany z inflacją oraz podnoszeniem stóp procentowych.

- Spadek średniej liczby faktur wystawianych przez podmioty w tej branży wyniósł aż 1/3, dokładnie 34%. Dowodzi to, że negatywne okoliczności mocno dotykają branżę. Mniej wystawionych faktur to przecież także mniejsze wpływy. Drogie kredyty zahamowały popyt na finansowanie hipoteczne mieszkań, odstraszają też firmy od zaciągania kredytów. Pieniądz drożeje i za każdą pożyczoną złotówkę trzeba będzie oddać znacznie więcej. W dodatku trudno nawet powiedzieć ile, bo stopy procentowe będą rosły, a końca tych podwyżek nie widać – mówi Grzegorz Grodek, prezes faktura.pl

Według danych Biura Informacji Gospodarczej w lutym w porównaniu do lutego 2021 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły o 35,4% mniej limitów w kartach kredytowych, oraz o 24,3% mniej kredytów mieszkaniowych. W tym roku z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej - w porównaniu do stycznia 2022 r. w lutym 2022 r. spadek o 22,8% odnotowano w kredytach ratalnych oraz o 10,0% kredytach mieszkaniowych.

- Spadki widać też gdzie indziej. W firmach zajmujących się edukacją spadek liczby faktur wyniósł 14% trudno to wytłumaczyć jakimiś branżowymi zmianami. O 4% spadła też liczba faktur wystawianych przez firmy zajmujące się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W tym przypadku zapewne wpływ na to miał wybuch wojny i galopująca inflacja. Szczególnie działania wojenne rodzą większą skłonność do oszczędzania, a nie nadmiernej konsumpcji – mówi Grzegorz Grodek.