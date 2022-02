Zapisy na obligacje Cavatina Holding potrwają do piątku

Oferującym w procesie emisji do 50 tys. obligacji serii P2022A o wartości nominalnej 1 000 zł jest Michael/Ström Dom Maklerski, a w skład konsorcjum dystrybucyjnego wchodzą DM BPS, DM BDM i Noble Securities.

Inwestorzy indywidualni mogą wziąć udział składając zapisy do 25 lutego (piątek). Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym będzie oparte o WIBOR 6M z 2 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie spółki.

Przydział obligacji planowany jest 8 marca 2022 r., a debiut na rynku Catalyst 11 marca 2022 r. Emisja jest prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. i stanowi pierwszy etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana jest obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które będą oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym. Spółka dotychczas wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst obligacje serii E, które są notowane od 8 stycznia 2021 r. oraz obligacje serii E1, które są notowane od 29 czerwca 2021 r.

Cavatina Holding prowadzi działalność w największych miastach w Polsce, w szczególności w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Firma kładzie również nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach środowiskowych (np. BREEAM).