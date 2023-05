Zarząd notowanej na GPW spółki holdingowej Mex Polska przyjął uchwałę, zgodnie z którą zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 1,07 mln zł, co oznacza 35 proc. jednostkowego zysku netto za 2022 rok.

Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,14 zł.

Propozycja wypłaty oznacza powrót do zapoczątkowanej kilka lat temu praktyki dywidendowej Mex Polska oraz wiąże się z coraz lepszymi wynikami finansowymi.

To oznacza wyraźny powrót Grupy Kapitałowej do stanu sprzed pandemii.

- Biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczną, cieszę się, że udaje nam się wyraźnie powracać do stanu sprzed pandemii, widoczne to było w wynikach finansowych za 2022 r. Okres ten zamknęliśmy z ponad 80 mln skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 7,2 mln skonsolidowanego zysku netto. To dobry moment by powrócić do zapoczątkowanej kilka lat temu praktyki dywidendowej. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej jesteśmy w stanie wspierać dalszy wzrost Grupy i dzielić się zyskami z naszymi Akcjonariuszami, równocześnie doceniając ich zaufanie i wsparcie. – mówi Dariusz Kowalik, członek zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska. – Miło mi więc poinformować, że Zarząd Mex Polska podjął dzisiaj uchwałę rekomendującą wypłatę 1,07 mln zł dywidendy z jednostkowego zysku netto wynoszącego w 2022 roku 3,1 mln zł. Cena za jedną akcję wyniesie 0,14 zł. Liczę, że Akcjonariusze będą usatysfakcjonowani naszą decyzją, która ostatecznie zostanie podjęta w późniejszym terminie, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – dodaje.

Mex Polska SA wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą grupę kapitałową, która zarządza obecnie 44 lokalami gastronomicznymi. Aktualnie w portfolio Grupy znajduje się 5 popularnych i rozpoznawalnych konceptów: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk, Prosty Temat oraz Chicas&Gorillas.

Na odpowiednią dynamikę naszej sprzedaży wpływa przemyślana oferta poszczególnych konceptów, w dużej mierze Pijalni Wódki i Piwa. Pozytywny wpływ ma również częściowe działanie Grupy w modelu franczyzowym. Nie zwalniamy jednak tempa i robimy wszystko by dalej odpowiednio skalować nasz biznes, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych konceptów gastronomicznych, zlokalizowanych na terenie całego kraju. – mówi Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

Mex Polska chce na bieżąco pozyskiwać nowe atrakcyjnie zlokalizowane lokale, których budowa będzie finansowana ze środków własnych, kredytów lub środków pochodzących od franczyzobiorców w ramach umów franczyzowych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój Grupy, Spółka spodziewa się tendencji wzrostowej także w przyszłych okresach rozliczeniowych. Zarząd wskazuje, że już teraz widzi wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2023 roku vs I kwartał 2022 r. Jak podano w raporcie okresowym za rok obrotowy 2022, spółka po I kwartale 2023 r. osiągnęła przychody na poziomie 19,2 mln zł vs 14,3 mln zł w I kwartale 2022 roku (wzrost rr o prawie 34 proc.).

