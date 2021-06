Zieleń kusi inwestorów. GTC ma na to dowód

Globe Trade Centre wyemitowało po raz pierwszy niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Kupon wynosi 2,25 proc.

Emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony europejskich inwestorów.

W efekcie dużego zainteresowania była kilkukrotna nadsubskrypcja z portfelem zamówień o wartości ponad 1,4 mld euro.

Po serii przełomowych transakcji oraz publikacji pierwszego w historii firmy raportu ESG, GTC pozostaje w centrum uwagi inwestorów i z sukcesem emituje pięcioletnie niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Świadczy to o solidnej pozycji rynkowej Grupy oraz niesłabnącym zaufaniu inwestorów, co potwierdzają niedawno otrzymane ratingi inwestycyjne na poziomie BBB-/ z perspektywą stabilną od Fitch Ratings oraz Ba1/ z perspektywą pozytywną przyznany przez Moody’s Investors Service.

- Dowodem na atrakcyjność emisji jest fakt, że księga popytu została zapełniona w ciągu zaledwie kilku godzin od rozpoczęcia zapisów. W sumie zainteresowanie objęciem obligacji GTC zgłosiło 120 inwestorów z Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii. Mimo wzmożonej aktywności na rynku długu i dużej podaży ze strony firm z sektora nieruchomości, wartość zapisów przekroczyła 1,4 mld euro, co z perspektywy spółki była bardzo udaną emisją – skomentował Ariel Ferstman, CFO oraz członek Zarządu GTC. - Emisja zielonych obligacji pozwala nam pozyskać na atrakcyjnych warunkach finansowanie i podkreśla nasze długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój, o czym świadczy fakt, że 84 proc. naszych aktywów posiada certyfikat ekologiczny – dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Emisja zielonych obligacji wynika ze zobowiązania GTC do certyfikowania nieruchomości biurowych i handlowych w ramach najbardziej rozpoznawalnych certyfikacji ekologicznych, takich jak LEED, BREEAM czy DGNB. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych nieruchomości w ramach Green Bond Framework, jak również finansowanie przyszłych projektów. Obecnie 84 proc. portfela GTC o wartości 1,9 mld euro posiada certyfikację ekologiczną. W ogłoszonym niedawno pierwszym raporcie ESG, Grupa deklaruje dążenie do potwierdzenia zielonego statusu wszystkich nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Ambicja ta jest już realizowana w Polsce, gdzie wszystkie budynki biurowe należące do GTC posiadają certyfikaty środowiskowe i są zasilane zieloną energią.

1

2