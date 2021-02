Zmiany w prawie podatkowym: Dyrektywy ATAD oraz ATAD II w kontekście opodatkowania struktur hybrydowych

Rozwiązania implementujące dyrektywy ATAD oraz ATAD 2 w kontekście opodatkowania struktur hybrydowych - to kolejny temat z cyklu dotyczącego zmian w prawie podatkowym, który przygotowali eksperci KPMG.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku w polskim porządku prawnym, obok komentowanych wcześniej rozwiązań zaczęły także obowiązywać regulacje ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1106). Część z nich wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania Dyrektyw ATAD oraz ATAD II, w zakresie neutralizowania skutków stosowania struktur oraz instrumentów hybrydowych, wykorzystywanych do unikania lub ograniczania opodatkowania z powodu tzw. rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. Chodzi o różnice w traktowaniu danych podmiotów, instrumentów lub struktur przez państwa, wskutek czego dochodzi do ich różnej kwalifikacji na gruncie lokalnego prawa.

Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. fuzji i przejęć w KPMG w Polsce.

Analiza rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych podwójne odliczenia lub odliczenie bez opodatkowania

Sama analiza może zostać przeprowadzona wskutek następującego procesu decyzyjnego:

Krok 1. Ustalenie czy mamy do czynienia z podmiotem powiązanym.

Zwracamy uwagę, że dla potrzeb przepisów odnoszących się do rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych podmioty powiązane testowane będą mając na uwadze wielkość udziału w kapitale lub prawach głosu w organach kontrolnych lub prawa do zysku, w zależności od typu rozbieżności hybrydowej udział taki wynosić będzie odpowiednio 50% lub 25%. Dodatkowo za podmioty powiązane uznane będą te wchodzące w skład grupy kapitałowej obowiązanej do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Krok 2. Ustalenie czy mamy do czynienia z uzgodnieniem strukturalnym.

Uzgodnienie strukturalne zostało zdefiniowane jako uzgodnienie wykorzystujące rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych, w przypadku gdy rozbieżność ta została uwzględniona w warunkach uzgodnienia, lub uzgodnienie, którego celem było doprowadzenie do powstania rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, chyba że nie można było rozsądnie oczekiwać, że podatnik lub podmiot powiązany byli świadomi rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, i podatnik lub podmiot powiązany nie osiągnęli korzyści podatkowych wynikających z tych rozbieżności.

