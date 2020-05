ZPP sprzeciwia się propozycjom wprowadzania podatku od plastiku

Krytycznie oceniamy wszelkiego rodzaju propozycje zmierzające do wprowadzenia podatku od wyrobów plastikowych, szczególnie jeśli miałoby się to stać w tak trudnym, kryzysowym czasie pandemii – pisze Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest zaniepokojony medialnymi informacjami o pomyśle uzupełnienia przepisów kolejnej „tarczy antykryzysowej" o nowy podatek od wyrobów plastikowych, w których zawartość plastiku pochodzącego z recyklingu jest mniejsza niż 30 proc.

- Konsekwentnie sprzeciwia się wprowadzaniu jakichkolwiek danin o charakterze sektorowym i wybiórczym – pisze ZPP.

Zdaniem związku system podatkowy powinna cechować powszechność. - Dużo łatwiej, skuteczniej i taniej jest egzekwować należności na jednolitych zasadach od dużego kręgu podmiotów, niż od wielu grup podmiotów, według różnych reguł. Mając to na uwadze, krytycznie oceniamy wszelkiego rodzaju propozycje zmierzające do wprowadzenia podatku od wyrobów plastikowych, szczególnie jeśli miałoby się to stać w tak trudnym, kryzysowym czasie pandemii – komentuje ZPP.

