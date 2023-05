Aquaparki ze względu na łączenie wielu funkcji – pływalni, zabawy dla całej rodziny, centrum odnowy biologicznej, fitness, siłowni czy sauny - cieszą się dużym uznaniem. Serwis Interhome wybrał te najlepiej oceniane w Europie.

Zwycięzcą zestawienia okazała się wodna strefa Water Park Energylandia w Zatorze.

Miejsce drugie to Zoomarine Beach w Algarve i również połączenie parku rozrywki z aquaparkiem.

Wiele emocji daje Acqupark Etnaland (Włochy), który uplasował się na miejscy trzecim.

1. Water Park Energylandia w Zatorze, Polska



Wycieczka do parku wodnego Energylandii to idealny sposób na relaks. W strefie Water Park można zregenerować siły w otoczeniu do złudzenia przypominającym widoki z folderów biur podróży. Wokół basenów z krystalicznie czystą wodą porozstawiane są leżaki, wiklinowe parasole i palmy. Zamierzeniem organizatorów było stworzenie strefy wodnego wypoczynku naśladującej rajską wyspę.

Water Park Energylandia w Zatorze. Fot. Energylandia

Ceny biletów:

bilet dzienny normalny: 179-189 zł

bilet dzienny ulgowy: 129-139 zł

bilet dzienny dla seniora: 129 -130 zł (65+)

bezpłatne wejście: 1 zł (dzieci =< 3 lat)

parking: 20 zł (90 zł kamper)

2. Zoomarine Beach w Algarve, Guia, Portugalia

Park rozrywki Zoomarine-Algarve został otwarty 3 sierpnia 1991 roku i znajduje się w Guia, w Albufeirze, w sercu głównego regionu turystycznego Portugalii. Zoomarine Beach oprócz wodnych szaleństw oferuje między innymi ogród motyli, udział w pokazie fok i kolorowe ryby w akwarium.

Zoomarine Beach w Portugalii. Fot. Zoomarine

Ceny biletów:

bilet dzienny normalny: 30-26 euro

bilet dzienny ulgowy: 20-26 euro

bilet dzienny dla seniora: 2-26 euro (65+)

bezpłatne wejście: dzieci poniżej 1 m wzrostu

parking: bezpłatny

3. Aqupark Etnaland, Belpasso CT, Włochy

Etnaland to kompleks rozrywkowy położony u podnóża wulkanu Etna. Aquapark znajdujący się na terenie Etnalandu oferuje świetną zabawę zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Największą atrakcją są tutaj liczne kolorowe zjeżdżalnie, basen ze sztuczną falą, wodospady, powolna rzeka, na której pływa się w wielkich pontonach. Na maluchy czeka wodny plac zabaw ze sporą ilością interaktywnych atrakcji.

Acqupark Etnaland. Fot. Etnaland

Ceny biletów:

bilet dzienny normalny: 32 euro

bilet dzienny ulgowy: 22 euro

bilet dzienny dla seniora: brak zniżek

bezpłatne wejście: dzieci poniżej 1 m wzrostu

parking: bezpłatny

4. Druskininkai Aquapark w Druskiennikach na Litwie

Od góry budynek Aquaparku przypomina listek koniczyny, ponieważ składa się z trzech okrągłych elementów architektonicznych, połączonych kopułą. W jednej z tych trzech części mieści się strefa łaźni, w drugiej – strefa basenów oraz strefa dla dzieci, w trzeciej – hotel, restauracja i centrum spa. Obok tuli się wieża ze zjeżdżalniami, dobudowana do oryginalnej konstrukcji na potrzeby aquaparku.

Druskininkai Aquapark w Druskiennikach na Litwie. Fot. Druskininkai

Ceny biletów:

bilet dzienny normalny: 18-25 euro

bilet dzienny ulgowy: 11-19 euro

bilet dzienny dla seniora: 11-25 euro (60+)

bezpłatne wejście: dzieci do 2 lat 1 euro

parking: płatny (bezpłatny oddalony 400 m od obiektu)

5. Aquapark Istralandia, Nova Vas, Chorwacja



Istralandia Nova to aquapark wybudowany na powierzchni 80 tys. mkw. W jego ofercie znajduje się ponad 20 różnych atrakcji i form spędzania czasu – od pływania, przez ślizgi w rurze, basen z falą, masaże, aż po piłkę wodną, tenis stołowy i badmintona. Znajduje się tu największy nad Morzem Śródziemnym basen z falą o powierzchni 2,5 tys. mkw.

Istralandia Nova. Fot. Istralandia

Ceny biletów:

bilet dzienny normalny: 35 euro

bilet dzienny ulgowy: 28 euro

bilet dzienny dla seniora: 28 euro (70+)

bezpłatne wejście: dzieci poniżej 1 m wzrostu

parking: bezpłatny

6. Siam Park, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

Zlokalizowany na południu Teneryfy Siam Park, znajduje się tuż przy centrum turystycznym. Powierzchnia parku obejmuje ogrody, zjeżdżalnie, restauracje, basen z plażą i inne atrakcje nawiązujące swą stylistyką do architektury Tajlandii.

Zlokalizowany na południu Teneryfy Siam Park. Fot. Siam Park

Ceny biletów:

bilet dzienny normalny: 40-45 euro

bilet dzienny ulgowy: 28-32 euro

bilet dzienny dla seniora: brak zniżek

bezpłatne wejście: dzieci do 2 lat

parking: 5 euro

7. Slide & Splash, Estombar, Portugalia



Portugalski Slide & Splash to sezonowy park wodny ze zjeżdżalniami, basenami i atrakcjami. Odbywają się tu pokazy sokolnictwa, gadów i tropikalnych ptaków na żywo.

Aquapark Slide & Splash. Fot. Slide & Splash

Ceny biletów:

bilet dzienny normalny: 30 euro

bilet dzienny ulgowy: 22 euro

bilet dzienny dla seniora: 22 euro (65+)

bezpłatne wejście: dzieci poniżej 1 m wzrostu

parking: bezpłatny

8. Aquapark Nessebar, Nessebar, Bułgaria



Aquapark Nessebar w 2009 roku został rozbudowany i dzięki temu stał się największym parkiem wodnym w Bułgarii. Rozciąga się na terenie 46 tysięcy metrów kwadratowych, a łączna długość zjeżdżalni to ponad 1,5 kilometra Każdy znajdzie tu atrakcje dla siebie – od zjeżdżalni ekstremalnych do tych dla maluchów.

Aquapark Nessebar. Fot. Nessebar

Ceny biletów:

bilet dzienny normalny: 30, 17 euro

bilet dzienny ulgowy: 15, 34 euro

bilet dzienny dla seniora: 15, 34 euro (65+)

bezpłatne wejście: dzieci poniżej 90 cm wzrostu

parking: bezpłatny (120 miejsc)

9. Aquacolors, Porec, Chorwacja



Park wodny zajmuje powierzchnię ponad 100 000 mkw., a latem odwiedza to miejsce 5000 osób dziennie. Aquacolors został oficjalnie otwarty w maju 2015 roku i jest uważany za jeden z najnowocześniejszych parków wodnych w Europie, oferujący mnóstwo rozrywki i emocji dla wszystkich grup wiekowych.

Niektóre z atrakcji parku Aquacolors to gigantyczne zjeżdżalnie wodne, basen ze sztuczną falą, najdłuższa leniwa rzeka w południowej Europie o długości ponad 500 m, basen dla dzieci ze zjeżdżalniami, siatkówka plażowa, codzienny zespół animatorów dla dzieci i dorosłych, restauracje i kawiarnie i nie tylko.

Atrkacje w Aquacolors. Fot. Aquacolors

Ceny biletów:

bilet dzienny normalny: 31-37 euro

bilet dzienny ulgowy: 25-29 euro

bilet dzienny dla seniora: brak zniżek

bezpłatne wejście: dzieci poniżej 1 m wzrostu

parking: bezpłatny

10. Corfu Water Park, Agios Ioannis, Grecja



Corfu Water Park to jeden z największych parków wodnych na świecie, Aqualand oferuje wspaniałe połączenie zabawy, relaksu i adrenaliny. Wyposażony w 51 zjeżdżalni, baseny i szeroką gamę innych gier odpowiednich dla wszystkich małych dzieci i dorosłych.

Corfu Water Park to jeden z największych parków wodnych na świecie. Fot. Corfu Water Park

Ceny biletów:

bilet dzienny normalny: 35 euro

bilet dzienny ulgowy: 25 euro

bilet dzienny dla seniora: 25 euro (65 +)

bezpłatne wejście: dzieci do 3,5 lat

parking: bezpłatny (600 miejsc)

