2,2 mld zł, by przetrwać do wiosny. Hotelarze potrzebują realnego wsparcia

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 17 gru 2020 08:23

Blisko 90 proc. hoteli odnotowało po wprowadzeniu rządowych obostrzeń średnią frekwencję poniżej 20 proc., z czego prawie 6 na 10 hoteli poniżej 10 proc. – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dotyczącej wyników branży w listopadzie br. Wszystkie wskaźniki badane co miesiąc przez Izbę świadczą o kolejnym dramatycznym pogorszeniu sytuacji. By przetrwać do wiosny, branża hotelowa potrzebuje blisko 2,2 mld zł niezbędnej pomocy finansowej.