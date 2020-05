2 tys. wydarzeń, 4 mln gości - MCK i Spodek podsumowują 4 lata działalności

Firma PTWP Event Center zarządza Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach już od czterech lat. Od 2 maja 2016 roku do końca lutego br. obiekty odwiedziło prawie 4 mln uczestników biorących udział w blisko 2 tys. wydarzeń. W tym czasie zespół PTWP Event Center współpracował z 470 organizatorami imprez.

- Przed nami wyzwanie związane w wyjściem z kryzysu spowodowanego COVID-19. Jesteśmy pewni, że zafunkcjonujemy na nowo z sukcesem w postpandemicznym świecie. Staramy się aktywnie uczestniczyć w inicjatywach organizacji branżowych, w ramach których dzielimy się wiedzą i wymieniamy poglądami, wspólnie szukamy rozwiązań i nowych standardów – mówi Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center, zarządcy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i Spodka.

– Przez cztery lata zbudowaliśmy silną, rozpoznawalną markę. Wypracowaliśmy relacje z organizatorami imprez oraz dostawcami wszystkich potrzebnych do ich realizacji usług. Za nami konferencje o randze światowej, krajowej i lokalnej, kongresy, koncerty, festiwale, imprezy o różnej skali, wydarzenia cykliczne oraz nowe formaty – wyjaśnia Marcin Stolarz. – Nasza działalność wprost koresponduje ze strategią miasta. Katowice przeszły ogromną metamorfozę i wyrosły na lidera turystyki biznesowej wśród ośrodków miejskich w Polsce.

W 2019 roku Katowice odwiedziło ponad milion gości różnych imprez, wydatki tych uczestników w mieście przekroczyły 200 mln zł. Rynek turystyki biznesowej w Katowicach z roku na rok znacząco rośnie, a razem z nim powiązane usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe i z zakresu szeroko rozumianej rozrywki.

Stałym elementem oferty PTWP Event Center są działania skierowane na rzecz integracji i rozwoju społeczności miasta i regionu. W wakacyjne weekendy w 2019 r., uczestnicząc w koncepcie pod nazwą Gastro Fajer, tarasy Spodka i Zieloną Dolinę Międzynarodowego Centrum Kongresowego odwiedziło blisko 50 tys. osób.

W ciągu minionych czterech lat w Spodku odbyły się 1622 ślizgawki, podczas których z lodowiska skorzystało ponad 124 tys. osób. W tym czasie rozegrano także ponad 150 meczów hokeja na lodzie rangi mistrzowskiej, w tym spotkania ligowe, pucharowe i międzynarodowe w wydaniu hokeistów i hokeistek. Na basenie zorganizowano blisko 800 godzin sesji nauki pływania z udziałem około 6 tys. dzieci i niemowlaków oraz blisko 100 zajęć aqua aerobiku, w tym kilkadziesiąt dla pań seniorek i amazonek.

– Jesteśmy też w kontakcie z zarządcami innych aren w Polsce, po to by wspólnie wypracować i sprawnie zaimplementować scenariusze przywrócenia obiektów do pełni możliwości ich funkcjonowania w sposób bezpieczny dla uczestników – dodaje.