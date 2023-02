Trzygwiazdkowy obiekt na stałe wpisał się już w krajobraz miasta. Swoim gościom oferuje 143 miejsca noclegowe w 89 pokojach. W ciągu 20 lat zarezerwowano ich w sumie ponad 350 tysięcy. Odwiedzający obiekt na pewno świetnie się w nim czują, bowiem najdłuższy pobyt jednego gościa trwał aż 404 noce, to ponad rok! Ze względu na wysoką klasę obiektu, często wybierany jest także przez znane postacie. Byli w nim m.in. Cesaria Evora, Herbie Hancock, Chick Corea czy Chris Botti.

Restauracja w Qubus Hotel Gliwice.

Pokaźne są także statystki restauracji. Przez 20 lat goście zjedli 397 tys. słynnych „qubusowych” śniadań składających się z ponad 100 produktów. Wypitych zostało ponad 392tyś kaw i zjedzonych ponad 700tys. jaj.

20 lat to przede wszystkim doświadczenie, które z pewnością jest naszą mocną stroną. Jesteśmy profesjonalistami na rynku hotelarskim. Mamy duże kompetencje do organizacji konferencji, czy eventów prywatnych. Jesteśmy także cenionym i nagradzanym pracodawcą. W hotelu gwarantujemy stabilną i bezpieczną pracę w oparciu o umowę o pracę. To dla nas ważne, bowiem to ludzie są sercem naszego hotelu. Nasi pracownicy mają często długoletnie, dobre relacje biznesowe z Gośćmi, a to z kolei sprawia, że Ci często do nas powracają – podsumowuje Dyrektor Qubus Hotel Gliwice.