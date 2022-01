2021 rok na rynku hoteli. Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia

Rządowe obostrzenia i zakazy pandemiczne praktycznie zamroziły sektor hotelowy w zeszłym roku. Co prawda wieszczona przez sceptyków fala bankructw nie nadeszła, ale za to powiększyła się lista obiektów wystawionych na sprzedaż - w atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach, nowych lub po gruntownej renowacji. Nic dziwnego, że gracze polujący na okazje, zwęszyli interes. Przedstawiamy wybrane najbardziej popularne teksty minionego roku na temat rynku hotelowego.

Obiekty z ofertą pokoi przeznaczonych na dłuższy pobyt okazały się bardziej odpornym sektorem w porównaniu z tradycyjnymi hotelami.

Ponad 80 proc. operatorów chętnie otworzyłoby swoje hotele w Krakowie, który znalazł się w pierwszej piątce najbardziej atrakcyjnych rynków w regionie, a 75 proc. we Wrocławiu i Trójmieście.

Wolumen nowych inwestycji rynku komercyjnego spadł. Hotele, które mogły być wstrzymane zostały zahamowane. Część z nich nigdy nie powstanie i zmieni funkcję na inną. Banki zblokowały finansowanie na tym rynku.

Hotelarze szukają kupców, bo są zdesperowani, rozgoryczeni i sfrustrowani ogromem swoich strat. Jeszcze gdy słyszą, że mają się przebranżowić, to czują się jakby im ktoś rzucał betonowe koło ratunkowe.

Zeszłoroczne analizy branżowe wskazywały, że obiekty z ofertą pokoi przeznaczonych na dłuższy pobyt okazały się bardziej odpornym na pandemię sektorem w porównaniu z tradycyjnymi hotelami. Sprawdziły się większe rozmiary pokoi z aneksami kuchennymi. W Polsce sektor ten jest w początkowej fazie rozwoju, brakuje sieciowych obiektów extended-stay i serviced apartments, co daje możliwość inwestorom wejścia w tę niszę.

W jakich lokalizacjach zrobić to najlepiej? Warszawa, Kraków, Trójmiasto i Wrocław były uważane przez operatorów hotelowych za bardziej atrakcyjne niż inne stolice regionu, takie jak: Sofia, Zagrzeb czy Kijów. Warszawa plasowała się na trzecim miejscu po Pradze i Budapeszcie. W sumie blisko 90 proc. operatorów było chętnych do ekspansji w stolicy Polski.

Jednocześnie w podsumowaniach roku 2020 znalazły się także smutne dane. We Wrocławiu hotele zanotowały 40 proc. przychodów roku 2019. I były to najmniejsze spadki spośród rynków miejskich (niespełna 60 proc.). Kraków miał spadki przychodów rzędu prawie 80 proc., czyli udało się osiągnąć zaledwie 1/5 przychodów roku 2019. Natomiast w Warszawie były to 70-procentowe spadki.

Rok 2021 zapisze się w historii także jako czas, w którym hotelarze domagali się m.in. wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, a niektórzy podczas lockdownu potajemnie otwierali hotele w ramach zorganizowanej akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego. Taki przynajmniej obraz rynku hotelowego wyłania się na podstawie zestawienia najpopularniejszych tekstów minionego roku.

