21 maja otwarcie retro kolei PKL na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju

Goście będą mogli udać się na Górę Parkową odrestaurowanymi wagonami kolei. Na podstawie archiwalnych zdjęć zachowano ich oryginalny wygląd.

Na górze będzie można również spróbować nowego menu Parkowej Restauracji nawiązującego do smaków popularnych w latach 30. XX wieku.

Przygotowano również rewię strojów retro, prezentacje taneczne połączone z warsztatami oraz występy solistów w repertuarze Jana Kiepury i Marty Eggerth.

- Turyści, którzy odwiedzą ośrodek na Górze Parkowej w ten weekend, będą mogli poznać fascynującą historię tego miejsca, korzystając nie tylko z atrakcji znajdujących się w zmodernizowanym obiekcie, ale również uczestnicząc we wszystkich wydarzeniach, które zaplanowaliśmy w ramach wielkiego otwarcia. Będzie to wyjątkowy weekend, nie tylko ze względu na odnowiony ośrodek PKL, w którym przywrócony został dawny blask budynku stacji dolnej i górnej, a także historyczne wagony kolei, ale również ze względu na wydarzenia w stylu retro– mówi Daniel Pitrus, prezes zarządu PKL.

Moc retro atrakcji na szczycie Góry Parkowej

Wszystkie wydarzenia zaplanowane w ramach wielkiego otwarcia będą odbywać się przy budynku górnej stacji PKL i to właśnie na szczycie Góry Parkowej turystów czekają atrakcje.

Na wzniesienie goście będą mogli udać się w podróż od godziny 10:00 zabytkowym i odrestaurowanym wagonem kolei linowo-terenowej pochodzącym z 1937 roku. Sama podróż wagonem z tamtych lat już będzie ekscytującym przeżyciem. By zachować oryginalny wygląd wagonów kolei, ich wewnętrzne poszycie zostało odtworzone zgodnie z fotografiami z archiwum szwajcarskiego producenta. Wagony mają oryginalne podwozie, podobnie jak elementy sterowania.

Kolej linowa PKL na Górę Parkową pomimo wielu lat eksploatacji i historycznego charakteru w dalszym ciągu spełnia współczesne wymagania czego potwierdzeniem są odbiory Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dopuszczające urządzenia do funkcjonowania.

Smaki i wystrój z lat 30. XX wieku

Turyści, którzy jako pierwsi dotrą do odnowionej Parkowej Restauracji – w budynku górnej stacji kolei, będą mogli zasmakować słodkiej niespodzianki – jubileuszowego tortu. W odnowionej Parkowej Restauracji serwowane jest menu nawiązujące do smaków z lat 30. XX wieku co pozwoli na poczucie klimatu tamtych lat. A to wszystko również za sprawą architektury oraz wystroju wnętrza, nawiązującego do stylu art deco, który był wtedy bardzo popularny.

- Inspiracją do aranżacji wnętrza Parkowej Restauracji i Parkowej Kawiarni był styl art deco, który królował w architekturze od 1919 do 1939 roku. Na tej podstawie stworzona została również aranżacja pozostałych pomieszczeń stacji górnej ośrodka PKL Góra Parkowa - wnętrze kawiarni, które jest delikatnie urozmaicone o elementy nowoczesne. Warto zauważyć, że budynki stacji dolnej i górnej nawiązują do stylu modernistycznego - wyjaśnia Agnieszka Szcześniak-Salamon z PKL, odpowiedzialna za aranżację wnętrza Restauracji Parkowa.

Prawdziwa gratka czeka również na smakoszy, którzy za sprawą potraw znajdujących się w karcie menu, będą mogli rozkoszować się daniami z lat 30. ubiegłego wieku, delektując się przy tym widokiem z tarasów na krajobraz Krynicy-Zdrój. Degustacja potraw zaplanowana jest do godziny 12:00.

Retro na salonach

Elegancja, pióra, zdobione sukienki, fraki, ale też mała czarna i „chłopięcy luz” – moda lat 30. XX wieku fascynuje i inspiruje do dziś. Dlatego modnie będzie również podczas wielkiego otwarcia ośrodka PKL na Górze Parkowej. Miłośnicy mody oraz ciekawi stylu, który królował wówczas na salonach będą mogli wziąć udział w rewii strojów retro. Nie zabraknie również przeglądu najmodniejszej odzieży sportowej z lat 30.

Nie tylko dawne stroje mają szansę budzić zachwyt podczas wielkiego otwarcia. Dotyczy to również retro rowerów, które swym wysublimowanym kształtem przyciągają uwagę każdego. Podczas wydarzenia na miłośników kolarstwa oraz zainteresowanych historią jednośladów czekać będzie specjalny pokaz retro rowerów oraz możliwość poznania ich historii.

Oczywiście nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Grupa animatorów wraz z dziećmi wyruszy w podróż w czasie podczas retro animacji przygotowanych specjalnie na tę okazję. Przy budynku górnej stacji kolei na odwiedzających Górę Parkową czeka zjeżdżalnia pontonowa oraz kompleks „Rajskich Ślizgawek”. Spośród kilku znajdujących się torów, każdy wybierze ten odpowiedni dla siebie i będzie mógł zjechać z niego na specjalnie przygotowanych matach. Na najmłodszych czeka fala o łagodnych skrętach, z której poślizgają się w towarzystwie swoich opiekunów. Spragnieni wrażeń mogą zjechać krętym tunelem, a najodważniejsi skorzystać z przejazdu trasą kamikadze.

Na chętnych będzie czekać fotobudka, znajdująca się wewnątrz miniatury wagonu z Góry Parkowej. Zdjęcie na tle wybranej starej fotografii z Krynicy-Zdrój, będzie niezwykłą pamiątka, przenoszącą wprost do 1937 roku.

Żywiołowo i tanecznie

W nadchodzący weekend na Górze Parkowej będzie również żywiołowo, a to wszystko za sprawą Formacji Tanecznej Funky Dolls, która zaprezentuje wszystkim najpopularniejsze tańce towarzyskie lat 30. XX wieku. Podczas wielkiego otwarcia wystąpią również artyści, którzy zaśpiewają utwory z repertuaru Jana Kiepury i Marty Eggerth. Wśród solistów są Iwona Socha, Adam Sobierajski, Paulina Rogóż-Migacz i Sebastian Iźwicki.

Wieczorem czeka na wszystkich prawdziwe i niezapomniane widowisko taneczne – pokaz tanga. Chętni będą mogli również spróbować swoich sił i wziąć udział w warsztatach tanecznych. Na spragnionych dodatkowych tanecznych atrakcji czekać będzie prawdziwa retro potańcówka z wodzirejem.