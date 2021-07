4-gwiazdkowy hotel we Wrocławiu z pozwoleniem na budowę. Nowe Puro?

Na działce przy placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu powstanie 4-gwiazdkowy hotel. Inwestor właśnie otrzymał pozwolenie na budowę - informuje wroclife.pl.

Przypomnijmy, działka przy placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu została sprzedana przez magistrat na początku 2019 roku za ponad 30 mln złotych firmie Genfer Hotel Invest VI, należącej do grupy, która wybudowała już we Wrocławiu jeden hotel – Puro przy ulicy Włodkowica.

W połowie września 2020 roku inwestor, Genfer Hotel Invest VI, złożył wniosek o pozwolenie na budowę budynku hotelu 4-gwiazdkowego z garażem podziemnym, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

20 lipca 2021 roku wydano pozytywną decyzję w tej sprawie.

Za projekt inwestycji odpowiada pracownia APA Hubka.