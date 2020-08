40 proc. sierpniowych rezerwacji z wykorzystaniem bonu turystycznego. Klienci wybierają Trójmiasto

Mocny start programu 500+ na Travelist.pl

Od 1 sierpnia polskie rodziny mogą planować wakacyjny wypoczynek z uwzględnieniem bonu turystycznego 500 plus. Do dziś wg danych ZUS skorzystało z tej możliwości już blisko 50 tys. rodziców, zaś łączna wartość wykorzystanych w tym okresie bonów to 36 mln zł. W pierwszych dniach funkcjonowania nowego programu niemal 10 proc. wszystkich bonów turystycznych było realizowanych za pośrednictwem strony Travelist.pl – to wyjątkowy rezultat wśród portali rezerwacyjnych, efekt zarówno szeroko zakrojonej kampanii marketingowej, jak i wyjścia naprzeciw potrzebom osób, którym przysługują dodatkowe środki na rodzinny wypoczynek.

- Sprzedajemy głównie oferty polskie, a rodziny z dziećmi zawsze stanowiły dla nas jedną z najważniejszych grup docelowych. Dlatego bardzo intensywnie przygotowywaliśmy się do obsługi nowych bonów turystycznych i robiliśmy wszystko, by ruszyć z ich realizacją w momencie wejścia w życie programu. Badaliśmy nastroje i potrzeby naszych klientów, wprowadzaliśmy niezbędne rozwiązania techniczne, prowadziliśmy kampanię informacyjną, przygotowaliśmy też specjalną promocję „10 proc. extra” dla wszystkich, którzy zdecydują się wykorzystać bon na naszej stronie. Dzięki temu mogliśmy jako pierwsi spośród dużych portali rezerwacyjnych zapewnić kompleksową możliwość realizacji bonów, a przy tym już na starcie zaproponować klientom największą na rynku liczbę rodzinnych hoteli, w których mogą tymi bonami zapłacić – mówi prezes Travelist.pl Tomasz Piszczako.



Polacy rezerwują więcej pobytów rodzinnych dzięki 500+

Na dzień dzisiejszy osoby odwiedzające stronę Travelist.pl mają do wyboru ponad 330 hoteli z całej Polski, w których mogą zrealizować bon 500+. Są one wyraźnie oznaczone i posiadają odpowiednio przystosowane opcje płatności. To ponad 40 proc. wszystkich ofert dostępnych w serwisie i liczba ta z każdym dniem rośnie – podobnie jak liczba rezerwacji z bonem, których na Travelist.pl było już ponad 1,5 tys. Co niezwykle istotne, aż jedna piąta z nich została w całości opłacona środkami z bonu, czyli de facto nie doszłaby do skutku, gdyby nie dodatkowe środki z rządowego programu. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę rezerwacje, w których minimum połowa wartości przypada na bon, wskaźnik ten rośnie do ponad 60 proc. Oznacza to, że 500 plus skłania tysiące Polaków do rezerwowania pobytów, na które prawdopodobnie w ogóle by się nie zdecydowali, gdyby nie wsparcie ze strony państwa. Widać to również po wzroście liczby rezerwacji z dostawkami, które w ciągu pierwszych dni sierpnia stanowiły aż 40 proc. wszystkich pobytów rezerwowanych na Travelist.pl – to o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu.

