5 hotelowych otwarć w 2020 roku z wnętrzami wartymi uwagi

Pandemia zaskoczyła nas wszystkich i spowodowała duże zmiany na rynku. Z pewnością miniony rok był jednym z najtrudniejszych w historii branży hotelarskiej. Mimo to, wciąż powstają nowe obiekty, które być może niebawem powitają pierwszych gości.

Pomimo pandemii, pracownia Tremend w ubiegłym roku otworzyła aż 5 hoteli. Działania kontynuowano zwykle w formie online, jednak nie stanęło to na przeszkodzie, aby sfinalizować realizacja rozpoczęte przed pojawieniem się koronawirusa. Oto obiekty, które otwarto w 2020 roku.

Crowne Plaza Warsaw the HUB oraz Holiday Inn Express®



Wielkomiejski, odzwierciedlający tętniącą życiem stolicę, ale niepozbawiony nawiązań do natury - hotel Crowne Plaza to nowe miejsce na mapie Warszawy, otwarte w listopadzie ubiegłego roku. Hotele są częścią nowoczesnego centrum biznesowego. Crowne Plaza oferuje ponad 200 pokoi i apartamentów z najwyższej jakości designem, dostosowanych do oczekiwań gości z całego świata. Architekci odpowiadali za projekt architektoniczny i branżowy hoteli oraz za dekorację wnętrz. W projekt zaangażowali się: Magdalena Federowicz-Boule, Łukasz Zalewski, Maksym Szymon Tkacz, , Olga Stępień-Szczepankiewicz, Aleksandra Falba, Daria Cichoń, , Ewa Dolot, Piotr Kanclerowicz, Ula Rymanowicz, Joanna Kuzio, Radosław Klimek, Klaudyna Czechowska, Renata Kuczera, Michał Puchalski, Anna Stachi, Jolanta Grzybowska, Aleksander Dymkowski, Paulina Szarzec.

Gdańsk Novotel Marina

Realizacja w Trójmieście, w której pracownia odpowiadała za odnowienie stref wspólnych. Zostały one utrzymane w eklektycznym stylu. Kolorystyka nawiązuje do morza i nadbałtyckich plaż - stonowane błękity, rattanowe dodatki i stoliki z pni pozwalają poczuć wakacyjny klimat. Nie zabrakło także dekoracji w postaci zielonej ściany oraz neonu w strefie restauracyjnej. Za projekt wnętrz odpowiadali: Magdalena Federowicz-Boule, Paulina Szarzec, Marta Szymanowska, Aleksander Dymkowski, Klaudyna Czechowska.

Hostel A&O: minimalizm z industrialną nut



Hostel powstał w budynku, w którym wcześniej mieściła się tu siedziba Zakładów Radiowych im. M. Kasprzaka. Odmieniony wygląd dawnego biurowca to efekt współpracy pracowni architektonicznej Tremend oraz BWM Architekten und Partner ZT GmbH. Budynek zachował swoją dawną formę, jednak zyskał odświeżoną elewację i wnętrza o swobodnym klimacie. Za projekt odpowiadali: Magdalena Federowicz-Boule, Piotr Łęgiewicz, Robert Więckowski, Marta Idczak, Marcin Baranowski.