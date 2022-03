5 mln zł od Arche dla uchodźców z Ukrainy i apel do firm o pomoc

Wobec tragicznej sytuacji Ukrainy i w obliczu ewakuacji setek tysięcy obywatelek i obywateli opuszczających swoje domy, apeluję do firm o podjęcie wspólnych działań pomocowych - napisał w mediach społecznościowych Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche.

Grupa Arche postanowiła przeznaczyć na pomoc 5 mln zł, udostępniła tymczasowe bezpłatnie miejsca noclegowe i wyżywienie. - Od soboty przyjęliśmy ponad 2 tys. osób. W tym momencie (poniedziałek g.15.40) czekamy na przyjazd 3 tys. osób - informuje Władysław Grochowski.

- Zwracam się z apelem o udzielenie pomocy tak finansowej jak i rzeczowej dla potrzebujących osób, które przybywają do hoteli Grupy Arche oraz do miejsc zbiorowego noclegu współorganizowanych przez naszą fundację i firmę Arche - kontynuuje prezes Arche .



Hotelowa spółka organizuje kilkadziesiąt tysięcy miejsc noclegowych dla uchodźców w hotelach, a także w miejscach zbiorowego noclegu. Uruchamia także procedurę relokacji osób do prywatnych domów i mieszkań.

- Wobec powyższego, potrzebujemy w ilościach hurtowych materacy, łóżek, pościeli, kołder, ręczników, a także produktów spożywczych, higienicznych i chemii - apeluje Grochowski.

Fundacja Leny Grochowskiej wspiera działania Grupy poprzez organizację zbiórek i logistyki.



Koordynatorką działań ze strony Fundacji, będzie Pani Aneta Żochowska, 535 579 491, mail: ukraina@fundacjalenygrochowskiej.pl.

- Jestem przekonany, że wspólne działania dużych firm i korporacji w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji naszych sióstr i braci opuszczających w stanie wojny Ukrainę, których obecny los jest w naszych rękach - podsumowuje.