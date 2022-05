60 proc. firm eventowych ma kłopoty finansowe, fitness radzi sobie jeszcze gorzej

Wartość polskiej branży eventowej to ok. 3 mld zł, jednak ponad 60 proc. firm ma kłopoty finansowe. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja rozdrobnionej branży fitness.

Branża eventowa odpowiada za 1,5 proc. polskiego PKB, jednak jej obecna sytuacja jest kiepska - ponad 62 proc. działalności znajduje się w słabej lub złej kondycji finansowej, jak wynika z najnowszej analizy KRS.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja branży fitness, w której mniejsze lub większe problemy finansowe ma niemal 80 proc. firm.

Z analizą tego, jak poszczególne branże zmieniły się i przeszły transformację cyfrową w ciągu ostatnich dwóch lat, można zapoznać się w najnowszym e-booku polskiego software house’u Advox Studio, specjalizującego się w eCommerce.

Tylko co 3 firma w branży eventowej znajduje się w co najmniej w dobrej sytuacji finansowej

W Polsce działa obecnie niemal 5 tys. firm zajmujących się organizacją targów, wystaw i kongresów oraz blisko 34 tys. traktujących organizację spotkań i eventów jako wspomagającą ich główną działalność, jak wynika z nowej analizy KRS przeprowadzonej przez globalną wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet. W latach poprzedzających pandemię rynek ten rósł w średnim tempie 15-16 proc. rocznie, jednak w 2020 r. nastąpiło gwałtowne wyhamowanie - w 2021 r. było to zaledwie 2 proc. Trudno się dziwić - w Polsce średnio każdego roku organizowanych jest od 6 do 8 tys. imprez takich jak koncerty, eventy i wszelkiego rodzaju festyny. Wartość tego sektora to około 3 mld złotych, a branża eventowa odpowiada za 1,5 proc. polskiego PKB. Odwoływanie imprez w związku z pandemicznymi obostrzeniami podkopało jej sytuację finansową - obecnie w dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej znajduje się niecałe 38 proc. firm z tego sektora, a ponad 62 proc. - w słabej lub złej.

Instytucje kulturalne dobrze przetrwały pandemię

- W 2020 r. przychody firm eventowych spadły o 78 proc. Wiele firm nie miało jednak zamiaru się poddawać i zdecydowała się na organizację wydarzeń w formie zdalnej, chociaż ich liczba była oczywiście zdecydowanie mniejsza niż przed pandemią - mówi Rafał Gadomski, CEO Advox Studio, software house’u z główną siedzibą w Poznaniu i oddziałami w Europie, który zrealizował ponad 200 projektów sklepów internetowych - Na działania online przestawiła się również kultura. W Polsce pierwszy spektakl z wykorzystaniem streamingu wystawił poznański Teatr Nowy już 12 marca 2020 r., a na kolejne instytucje nie trzeba było długo czekać. W sumie aż 89 proc. teatrów i instytucji muzycznych udostępniło spektakle w tej formie. Polacy raczej nie zaczęli preferować kultury online, jeśli mają możliwość korzystania z niej na żywo, ale z pewnością pozwoliła im ona na odkrycie miejsc i dzieł, które wcześniej nie były dla nich dostępne. Co więcej, pandemia zwróciła uwagę na to, że kultura jest istotna i może jej zacząć brakować. Możliwości wsparcia procesu udostępniania kultury w Internecie są coraz większe i na pewno jest to pole, w które warto zainwestować - zwłaszcza że publiczności, jaką można zgromadzić przed ekranem laptopa, nie pomieści żadna sala kinowa, teatralna czy muzyczna.

Liczbę działalności kulturalnych działających w Polsce szacuje się na blisko 26,5 tys. Ich kondycja finansowa prezentuje się nieźle - w ocenie Dun & Bradstreet aż 55,5 proc. jest w dobrej sytuacji finansowej, a 37,5 proc. w słabej. W bardzo złej kondycji finansowej jest niecałe 5 proc. podmiotów, a w bardzo dobrej 2 proc.

Prawie 80 proc. firm z branży fitness ma problemy finansowe

W ostatnich latach przyhamował też mocno wzrost branży fitness. W ciągu ostatniego roku liczba działających w niej firm w KRS wzrosła tylko o 2,5 proc. i obecnie wynosi prawie 3 tys. zarejestrowanych podmiotów, dysponujących ok. 4 tys. lokali. Polski rynek fitness jest rozdrobniony - poza kilkoma większymi graczami funkcjonuje wiele mikrosieci.

- Cyfrowa rewolucja nie ominęła również tego rynku - dodaje Rafał Gadomski, CEO Advox Studio. - W trakcie lockdownu i później odbywały się treningi na żywo prowadzone na platformach streamingowych, udostępniano liczne nagrane wcześniej materiały, trenerzy prowadzili ćwiczenia indywidualne i grupowe przez aplikacje takie jak Skype, Zoom czy ClickMeeting. Fitnessowe kanały, platformy, aplikacje mobilne umożliwiające regularne śledzenie postępów oraz interakcję z innymi ćwiczącymi przy wykorzystaniu technologii VR to przyszłość tej branży. Na razie jednak wciąż klienci chcą ćwiczyć poza domem. Treningi online nawet w dobie pandemii stanowiły mniej niż 1 proc. obrotów firm. Przewiduje się, że ten sektor będzie potrzebował 5-7 lat, by odbudować się po pandemii. Zobaczymy, czy technologia pozwoli przyspieszyć ten proces. W branży fitness zaledwie niecałe 16 proc. firm znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a nieco ponad 4 proc. w bardzo dobrej. Niemal 80 proc. podmiotów ma kłopoty finansowe - 63 proc. jest w słabej sytuacji a aż 16,4 proc. w bardzo złej.

