Najnowszy obiekt sieci Hotele Gołębiewski, założonej przez Tadeusza Gołębiewskiego, wkrótce otworzy podwoje. Gigantyczny obiekt w Pobierowie ruszy przed wakacjami 2023 - dowiedział się portal Propertynews.pl.

Na budowie Hotelu Gołębiewski Pobierowo praca wre.

Otwarcie hotelu opóźniały problemy formalno-prawne.

Jak ustalił portal Propertynews.pl, kilka tygodni temu konsorcjum banków uruchomiło finansowanie inwestycji.

W efekcie, pierwsza część Hotelu Gołębiewski Pobierowo może powoli odliczać tygodnie do startu.

Hotele Gołębiewski apelują o cierpliwość i śledzenie strony korporacyjnej oraz profilu facebookowego hotelu w Pobierowie.

Przełom czerwca i lipca, czyli początek sezonu wakacyjnego 2023 to termin otwarcia Hotelu Gołębiewski Pobierowo. Jak dowiedział się PropertyNews.pl, na początek "Dubaj nad Bałtykiem" odda do użytku turystów i wczasowiczów maksymalnie 500 pokoi.

Na budowie praca wre

Wielkanoc czy lato 2023 w Hotelu Gołębiewski Pobierowo? Przez pierwsze miesiące bieżącego roku w mediach społecznościowych i na forach branżowych toczono liczne dyskusje dotyczące prawdopodobnego terminu otwarcia, a w obiekcie wciąż toczyły się prace. Na przełomie marca i kwietnia widać już było uporządkowane strefy zewnętrzne i elewacje, które czekają na finalne wykończenie. Aktualnie na terenie hotelu pracuje około 200 osób.

Choć już nikt nie ma złudzeń co do świątecznego terminu, to osoby chętne do rezerwacji wakacyjnych powinny już ustawić się w kolejce. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza część Hotelu Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wraz ze startem sezonu wakacyjnego 2023.

Jak dowiedział się portal PropertyNews.pl, pod koniec czerwca lub na początku lipca oddanych do użytku zostanie maksymalnie 500 pokoi, recepcja i dwie restauracje.

Same Hotele Gołębiewski nie puszczają pary z ust. Apelują o cierpliwość i śledzenie strony korporacyjnej hoteli.

Na budowie Hotelu Gołębiewski Pobierowo praca wre, fot. Hotel Gołębiewski Pobierowo/Facebook

Informacje na temat otwarcia oraz możliwości rezerwacji zostaną opublikowane na stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'a - to jedyna informacja, którą przekazuje Hotel Gołębiewski Pobierowo w mediach społecznościowych.

Choć jeszcze do niedawna na stronie facebookowej nadmorskiego hotelu proponowane były noclegi w Wiśle, Mikołajkach czy Karpaczu, propozycja zniknęła, choć - jak udało nam się ustalić - w obiektach są jeszcze wolne miejsca na letnie terminy.

Biznes Tadeusza Gołębiewskiego zahamowały problemy formalno-prawne

Przypomnijmy, w chwili, gdy oczekiwania dotyczące otwarcia hotelu Gołębiewski Pobierowo były rozgrzane do czerwoności, a sezon turystyczny 2022 rozkręcał się na dobre - twórca sieci Hoteli Gołębiewski nieoczekiwanie zmarł na zawał. Pozostawił po sobie dużą spuściznę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej bez wyznaczonej drogi sukcesji, co mocno skomplikowało dalsze kroki formalno-prawne i - co tu dużo kryć - bieżące prace nad projektem.

Wszystko wskazuje jednak na to, że skomplikowany "węzeł gordyjski" udało się przeciąć. Jak dowiedział się nasz portal, majątek Tadeusza Gołębiewskiego został przeniesiony do fundacji, a kilka tygodni temu konsorcjum banków uruchomiło finansowanie inwestycji.

Jak dowiedział się portal Propertynews.pl, majątek Tadeusza Gołębiewskiego został przeniesiony do fundacji, a kilka tygodni temu konsorcjum banków uruchomiło finansowanie inwestycji.

W efekcie, pierwsza część Hotelu Gołębiewski Pobierowo może powoli odliczać tygodnie do startu. Natomiast, pozostałe etapy i strefy hotelu w Pobierowie zostaną oddane do użytku gości prawdopodobnie w sezonie letnim 2024 r.

1200 pokoi i szeroki wachlarz rozrywek

Gigantyczną przewagą Hotelu Gołębiewski Pobierowo będzie jego skala. Obiekt liczy 13-kondygnacji, w tym 11 pięter nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne.

Docelowo znajdzie się w nim 1,2 tys. pokoi, w których nocleg znajdzie ponad 3 tys. gości. Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, by 80 proc. pokoi mogło mieć widok z okna na morze. Jak zapowiadał nieżyjący już twórca hotelu, pokoje są wygodne, a ich wielkość oscyluje wokół 60 mkw.

W obiekcie przewidziano wiele różnych sal konferencyjnych, razem tworzących duże centrum kongresowe. W hotelu uruchomione zostaną dwie restauracje i liczne kawiarenki, w tym min. kawiarenka widokowa i sportowa.

Dodatkowo, na terenie hotelu Gołębiewski w Pobierowie działać będą:

cztery parkingi;

kompleks SPA;

strefa rozrywki;

boiska do gry w piłkę siatkową, koszykową i do piłki nożnej;

korty tenisowe;

strefy i salon gier dla dzieci;

kręgielnia;

sala bilardowa.

Do zupełnie niespotykanej dotąd w hotelach oferty atrakcji kulturalnych można zaliczyć znajdujące się w hotelu Pobierowo dwie sale kinowo-teatralne oraz klub - dyskoteka. Jak i inne hotele Gołębiewski, obiekt ma w ofercie własny park wodny Tropikana.

