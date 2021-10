AC Hotel by Marriott Kraków już działa

Obiekt znajduje się w stosunkowo niedalekiej odległości od Wawelu i Rynku Starego Miasta w Krakowie.

Dynamiczna, trójwymiarowa, antracytowa bryła hotelu, za której architekturę odpowiadało biuro B2 Studio, stoi w kontraście do prostych, jasnych wnętrz zaprojektowanych przez pracownię Tremend. Usytuowany na planie litery U, wtopiony w otaczającą zieleń budynek przykuwa wzrok swoja niepowtarzalnością.

Wnętrza AC Hotel by Marriott Krakow to kwintesencja klasycznego amerykańskiego stylu. Jak mówią architekci pracowni Tremend - Ideą projektu była ponadczasowość i prostota.

- Zależało nam na stworzeniu wnętrz, w których przyjemnie będzie przebywać i wypoczywać. Chcieliśmy, by były eleganckie, luksusowe, ale również przytulnie domowe. Sami nie lubimy bezosobowych zimnych pokoi hotelowych. Projektując wnętrza hotelu AC Hotel by Marriott w Krakowie, zależało nam, by odwiedzający goście czuli się swobodnie i mieli miłe wspomnienia z pobytu, również te wizualne. - mówi Klaudyna Czechowska Architekt Tremend, kierownik projektu.

Architekci postawili na naturalne kolory ziemi, brązy, beże, przeplatane delikatnymi złotymi akcentami, zestawiając je ze szlachetnymi szarościami i drewnem. Dzięki czemu pomimo monumentalności całego założenia, nie odczuwa się przytłoczenia, a wnętrza są przytulne. Wysokiej jakości tkaniny zasłon i sof potęgują to wrażenie. Niewątpliwą wisienką na torcie są tutaj detale i dodatki. Hotel w kolorach ziemi, miał być ukłonem w stronę natury, która otacza go z wszech stron. Zieleń "zaproszono" również do wnętrz w postaci roślin doniczkowych, jak i zielonych ścian oraz drzewek oliwnych. Marka Marriott olbrzymi nacisk kładzie na wprowadzanie do projektów sztuki, a tej w krakowskim hotelu jest na prawdę sporo. Poza malowanymi na zamówienie obrazami w pokojach, na każdym kroku natrafiamy na obrazy czy murale. Specjalnie wygospodarowane miejsca na piękne "naturalne" rzeźby z konarów, wkomponowane niekiedy w ścianę, stanowią mini galerię ciesząc oko odwiedzających.